При поддержке Ростеха открылся молодежный форум по охране труда

При поддержке Госкорпорации Ростех Сочи в рамках Всероссийской недели охраны труда открылся молодежный форум. Около ста студентов и аспирантов со всех регионов России собрались, чтобы поделиться своим взглядом на вопросы охраны труда.

С приветственным словом перед участниками выступил управляющий директор по инфраструктурным проектам Госкорпорации Ростех Виктор Кирьянов : «Разработка и внедрение новых стандартов безопасности труда — комплексный процесс. Важнейшую роль в нем играет поколение молодых специалистов, которые должны понимать, что безопасность труда — это прямая ответственность как работодателя, так и работника, государства, нации и человечества. Это основа благополучия и экономического развития».

Участниками форума стали студенты таких специальностей, как техносферная безопасность, экология и природопользование, теплоэнергетика и теплотехника и другие. Все они — участники всероссийского конкурса «Здоровье и безопасность».

День открытия форума сразу начался с подарков. Организаторы поздравили победителя всероссийского конкурса «Здоровье и безопасность» в номинации «Лучшее решение молодого специалиста в области здоровья и безопасности». Золотым призером стал студент Орловского государственного аграрного университета Антон Фролов , получивший награду от Виктора Кирьянова.

Молодежный форум в рамках Всероссийской недели охраны труда проходит третий раз, но его организаторы уже могут похвастаться результатами — несколько участников молодежного форума познакомились здесь со своими будущими работодателями.

Глобальная цель форума — вовлечь молодое поколение в развитие культуры безопасного труда, организовать молодежное движение в сфере охраны труда. Но форум ставит перед собой и вполне конкретные задачи: организовать диалог по вопросам подготовки будущих специалистов в сфере техносферной безопасности, обсудить пути улучшения системы образования, совершенствования практики на производстве, дать возможность студентам проявить себя, продемонстрировать свои идеи и разработки в сфере охраны труда и сохранения здоровья.