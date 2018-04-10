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Англо-саксы пустились во все тяжкие
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Англо-саксы пустились во все тяжкие 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Дочку Скрипаль уволокли в неизвестном направлении.
Вообще-то на их языке это называется kidnapping и расценивается как тяжкое преступление, корень слова образуется от kid — ребёнок, так вначале называлось воровство детей, а в новые времена законы определяют kidnapping как похищение человека.
Термин применим — Юлия Скрипаль-то — гражданка РФ.
Уже говорят у них о том, что Юлия Скрипаль даст пресс-конференцию, на которой попросит политического убежища. Спрашивается: её звонок двоюродной сестре видимо был сделан в короткие несколько минут, когда она вырвалась из-под контроля, и его содержание и намерения высказанные в этом разговоре не соответствуют тому, что происходит сейчас, то-есть у Юлии вероятно нет возможности проявлять себя самостоятельно. Она там в плену, и если не в наручниках, то я удивлюсь, что не в наручниках. Не следует забывать также, что она дочь предателя Родины, и как далеко она упала от папы-яблони, чёрт её знает. В любом случае — история гнуснейшая.
Совсем они опупели, конечно, — англо-саксы. Пустились во все тяжкие.
По мне, так просматривается даже желание соединить «отравление» Скрипалей якобы Россией, с отравлениями химическим оружием в Сирии, якобы совершаемыми Башаром Асадом.
Тут они замахнулись широко так, мерзавцы.
Источник: Блог Эдуарда Лимонова
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