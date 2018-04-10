Японке сделали выговор за «внеочередную» беременность 

Руководитель престижного детского сада установил негласные правила, согласно которым сотрудницы должны выходить замуж и заводить детей в определенном порядке. Причем приоритет за теми, кто занимает более высокие должности, сообщает The Telegraph. Когда 28-летняя Саюми собралась в декрет «без очереди», ей сделали выговор и пригрозили увольнением. Возмущенный муж решил сделать эту историю достоянием общественности и написал о ней в одну из ведущих японских газет. К сожалению, извинений не последовало.
Япония остается патриархальной страной, где беременных очень часто притесняют сослуживцы. Запретить молоденькой сотруднице заводить детей, пока она не отработает определенный срок — обычная практика.
А недавно во Франции родителям запретили назвать дочку выбранным именем.