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Японке сделали выговор за «внеочередную» беременность
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Японке сделали выговор за «внеочередную» беременность 

Детстрана.ру 2 часа назад
Фото: Детстрана.ру
Руководитель престижного детского сада установил негласные правила, согласно которым сотрудницы должны выходить замуж и заводить детей в определенном порядке. Причем приоритет за теми, кто занимает более высокие должности, сообщает The Telegraph. Когда 28-летняя Саюми собралась в декрет «без очереди», ей сделали выговор и пригрозили увольнением. Возмущенный муж решил сделать эту историю достоянием общественности и написал о ней в одну из ведущих японских газет. К сожалению, извинений не последовало.
Япония остается патриархальной страной, где беременных очень часто притесняют сослуживцы. Запретить молоденькой сотруднице заводить детей, пока она не отработает определенный срок — обычная практика.
А недавно во Франции родителям запретили назвать дочку выбранным именем.
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