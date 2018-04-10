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Дума поддержала проект об ответственности экспертов за фиктивные заключения
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Дума поддержала проект об ответственности экспертов за фиктивные заключения 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который предусматривает возможность аннулировать аттестации без права переаттестации в течение 3 лет у экспертов, выдающих фиктивные заключения по экспертизе проектной документации.
Законопроектом предлагается установить ответственность экспертов в виде аннулирования аттестата (без права переаттестации в течение 3 лет) за выдачу положительного заключения при несоответствии проектной документации или результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов. Также предлагается установить ответственность саморегулируемых организаций за некачественное проведение негосударственной экспертизы проектной документации или результатов инженерных изысканий.
Инициатива также вводит понятие «саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», следует из пояснительной записки.
Кроме того, проект предлагает упразднить системы аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации или негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий с одновременным введением института саморегулирования в области негосударственной экспертизы.
Законодательная инициатива также распространяет на экспертные организации и на работников (экспертов) таких организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере, требований Градостроительного кодекса РФ к саморегулированию в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования.
Предусмотрено повышение требований, предъявляемых к аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации или экспертизы результатов инженерных изысканий.
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