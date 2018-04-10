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Минприроды разрешило использовать вертолеты и машины при охоте на кабанов во время АЧС
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Минприроды разрешило использовать вертолеты и машины при охоте на кабанов во время АЧС 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Машины и вертолеты разрешается использовать для охоты на кабана и северного оленя, но только во время регуляции численности животных при вспышках африканской чумы свиней и сибирской язвы, соответствующие изменения внесены в правила охоты, сообщает во вторник пресс-служба Минприроды.
Ранее охотиться с использованием транспорта можно было только на волков, шакалов и лисиц.
"В связи со случаями стремительного распространения африканской чумы свиней, а также вспышками сибирской язвы в ЯНАО … принято решение о необходимости допуска использования механических транспортных средств и летательных аппаратов при регулировании численности охотничьих животных: кабана и северного оленя. При этом применение разрешается исключительно в целях оперативного пресечения распространения указанных особо опасных заразных заболеваний", — говорится в сообщении.
Решение о необходимости использования транспорта будет принимать уполномоченные органы субъектов. Регистрационные номера транспортных средств будут фиксироваться при получении разрешения на отстрел.
В Минприроды отметили, что принятие поправок не создает условия для так называемого «VIP-браконьерства».
Вспышка сибирской язвы была зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе в июле 2016 года. Тогда болезнь широко распространилась среди домашних северных оленей. Несмотря на то, что с эпидемией удалось справиться, запрет на использование транспорта сильно тормозил работы. Из-за интенсивной миграции диких северных оленей риск передачи от них болезней домашнему скоту по-прежнему сохраняется.
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