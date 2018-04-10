МЧС решило бороться с автомобилями, выкрашенными в «спасательные» цвета

Как сообщил корреспонденту «РГ» замдиректора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России Константин Кондаков, «в ведомстве обеспокоены ростом злоупотреблений неправомерного использования спецсигналов и цветографического оформления транспортных средств».

"Спасательную" или очень похожую на нее раскраску наносят, как на спецтранспорт, то есть на микроавтобусы и дешевые разъездные машинки, так и на VIP-лимузины. Занимаются этим различные аварийные формирования, фирмы и фирмешки, специализирующиеся на оказании технической помощи. Объединяет их одно — к МЧС они никакого отношения не имеют. Российское спасательное ведомство их даже не аттестовывало.

Но тем не менее, авто этих фирм выглядят подозрительно похожими на спецстранспорт МЧС. Даже мигалки устанавливают.

— Когда мы совместно с прокуратурой стали проверять такие аварийно-спасательные формирования, то в одном нашли 38 единиц оперативного транспорта при общем количестве работающих в 42 человека, водителями из которых числились всего 14 человек, — рассказал Константин Кондаков.

Понятно, что автомобили с «люстрой» на крыше, пользующиеся приоритетным проездом, привлекательны для многих. На этом, как говорится, и зарабатывать можно, сдавая «непроверяемый» спецтранспорт в аренду. Так что проблема не нова, и давно назрели изменения в эту лакокрасочную вольницу.

Поэтому глава чрезвычайного ведомства Владимир Пучков поручил взять на жесткий контроль порядок выдачи и распределения спецсигналов и так называемых цветографических схем. Министр потребовал строго следить за соблюдением законодательства и в случае выявления незамедлительно реагировать.

В министерстве хотят, чтобы были четко установлены полномочия МЧС по определению количества транспортных средств, оснащенных спецсигналами и цветографическим оформлением в различных реагирующих подразделениях, независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы.

Скажем, чтобы в каждой организации или аварийной службе был установлен определенный лимит на количество транспорта и чтобы постановка его на учет в ГИБДД проходила под контролем МЧС.

Ну и, естественно, необходимо выработать цветовые стандарты различных служб, чтобы их не путали со спасателями.

Сейчас в МЧС отработали предложения в составе Технического межведомственного комитета «Безопасность дорожного движения». Эти предложения для внесения изменений в ГОСТ поддержаны. Они уже включены в программу национальной стандартизации Росстандарта. В МЧС полагают, что до конца года изменения в ГОСТ будут приняты и вступят в силу.