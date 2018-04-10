Ещё
МЧС решило бороться с автомобилями, выкрашенными в «спасательные» цвета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС решило бороться с автомобилями, выкрашенными в «спасательные» цвета 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Как сообщил корреспонденту «РГ» замдиректора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России Константин Кондаков, «в ведомстве обеспокоены ростом злоупотреблений неправомерного использования спецсигналов и цветографического оформления транспортных средств».
"Спасательную" или очень похожую на нее раскраску наносят, как на спецтранспорт, то есть на микроавтобусы и дешевые разъездные машинки, так и на VIP-лимузины. Занимаются этим различные аварийные формирования, фирмы и фирмешки, специализирующиеся на оказании технической помощи. Объединяет их одно — к МЧС они никакого отношения не имеют. Российское спасательное ведомство их даже не аттестовывало.
Но тем не менее, авто этих фирм выглядят подозрительно похожими на спецстранспорт МЧС. Даже мигалки устанавливают.
— Когда мы совместно с прокуратурой стали проверять такие аварийно-спасательные формирования, то в одном нашли 38 единиц оперативного транспорта при общем количестве работающих в 42 человека, водителями из которых числились всего 14 человек, — рассказал Константин Кондаков.
Понятно, что автомобили с «люстрой» на крыше, пользующиеся приоритетным проездом, привлекательны для многих. На этом, как говорится, и зарабатывать можно, сдавая «непроверяемый» спецтранспорт в аренду. Так что проблема не нова, и давно назрели изменения в эту лакокрасочную вольницу.
Поэтому глава чрезвычайного ведомства Владимир Пучков поручил взять на жесткий контроль порядок выдачи и распределения спецсигналов и так называемых цветографических схем. Министр потребовал строго следить за соблюдением законодательства и в случае выявления незамедлительно реагировать.
В министерстве хотят, чтобы были четко установлены полномочия МЧС по определению количества транспортных средств, оснащенных спецсигналами и цветографическим оформлением в различных реагирующих подразделениях, независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы.
Скажем, чтобы в каждой организации или аварийной службе был установлен определенный лимит на количество транспорта и чтобы постановка его на учет в ГИБДД проходила под контролем МЧС.
Ну и, естественно, необходимо выработать цветовые стандарты различных служб, чтобы их не путали со спасателями.
Сейчас в МЧС отработали предложения в составе Технического межведомственного комитета «Безопасность дорожного движения». Эти предложения для внесения изменений в ГОСТ поддержаны. Они уже включены в программу национальной стандартизации Росстандарта. В МЧС полагают, что до конца года изменения в ГОСТ будут приняты и вступят в силу.
Российская Газета: последние новости
Курс рубля снизился до многомесячных минимумов Акции "РусАл" упали на 50 процентов из-за санкций От бумажного уведомления о посылке можно отказаться
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне329
Эрдоган раскритиковал Лаврова79
Меркель анонсировала встречу без России346
Путин рассказал о разработке уникального оружия207
В Москве объявили штормовое предупреждение
Видео
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение