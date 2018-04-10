Экзоскелеты и суперкомпьютеры задействуют в подготовке российских космонавтов

Цифровые технологии позволят отрабатывать управление с борта МКС роботами, находящимися в открытом космосе.

«Предусматривается объединять все тренажеры в единую сеть с централизацией основных задач, чтобы визуализация и моделирование внутреннего пространства корабля решались на суперкомпьютере. В этом случае затраты на поддержание аппаратной части и обновление программного обеспечения станут ниже», — цитирует агентство начальника Центра Павла Власова

По его словам, рассматривается развитие тренажерной базы за счет внедрения экзоскелетов. С их помощью космонавты будут отрабатывать управление различной робототехникой.