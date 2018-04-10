Ещё
Экзоскелеты и суперкомпьютеры задействуют в подготовке российских космонавтов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экзоскелеты и суперкомпьютеры задействуют в подготовке российских космонавтов 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Цифровые технологии позволят отрабатывать управление с борта МКС роботами, находящимися в открытом космосе.
Суперкомпьютеры, экзоскелеты и технологии виртуальной реальности планируют использовать для тренировок космическиех экипажей в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Предусматривается объединять все тренажеры в единую сеть с централизацией основных задач, чтобы визуализация и моделирование внутреннего пространства корабля решались на суперкомпьютере. В этом случае затраты на поддержание аппаратной части и обновление программного обеспечения станут ниже», — цитирует агентство начальника Центра Павла Власова.
По его словам, рассматривается развитие тренажерной базы за счет внедрения экзоскелетов. С их помощью космонавты будут отрабатывать управление различной робототехникой.
ТК «Звезда»: последние новости
Новые санкции США вызвали падение российского рынка акций Экс-губернатор кемеровской области Аман Тулеев избран спикером регионального парламента Атакуют конкретные российские интересы - политолог о новых санкциях США против РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России355
Найден позитив от ослабления рубля133
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег132
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля185
Исчезло самое популярное в мире видео7
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение