Экзоскелеты и суперкомпьютеры задействуют в подготовке российских космонавтов 

Цифровые технологии позволят отрабатывать управление с борта МКС роботами, находящимися в открытом космосе.
Суперкомпьютеры, экзоскелеты и технологии виртуальной реальности планируют использовать для тренировок космическиех экипажей в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Предусматривается объединять все тренажеры в единую сеть с централизацией основных задач, чтобы визуализация и моделирование внутреннего пространства корабля решались на суперкомпьютере. В этом случае затраты на поддержание аппаратной части и обновление программного обеспечения станут ниже», — цитирует агентство начальника Центра Павла Власова.
По его словам, рассматривается развитие тренажерной базы за счет внедрения экзоскелетов. С их помощью космонавты будут отрабатывать управление различной робототехникой.