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Агентство автомобильного транспорта может начать регулировать пассажироперевозки
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Агентство автомобильного транспорта может начать регулировать пассажироперевозки 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Федеральное бюджетное учреждение «Агентство автомобильного транспорта» может получить полномочия по нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автотранспортом и городским наземным электрическим транспортом.
Соответствующий проект приказа Министерства транспорта размещён на федеральном портале проектов нормативных актов.
Упомянутые функции возложены Федеральным законом №220-ФЗ на уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, который, в свою очередь, вправе передать часть этих обязанностей одному из подведомственных учреждений.
Согласно предлагаемым изменениям, таковым предлагается считать ФБУ «Агентство автомобильного транспорта».
Реализация приказа не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета, заключают авторы инициативы.
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