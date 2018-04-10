В центре Пензы прочищают ливневки вдоль центральных магистралей

В центральной части Пензы 10 апреля коммунальщики занимались очисткой ливневых канализаций по улицам Малая Бугровка, Карпинского, 8 Марта, 17 и Громова.

Также работники МУП «Пензадормост» мыли ливневки по улицам Пушкина/Бекешская, чистили прилотковую зону по улицам 8 Марта, Максима Горького, Пушкина, Кирова, Московской.

Аминистрация Ленинского района привлекла спецтехнику для вывоза спиленных деревьев с улицы Калинина. Также опиловку аварийных деревьев провели по улицам Калинина, 74, Ворошилова, 2, 4.

«Организациями различных форм собственности занимаются ворошением снега, санитарной уборкой закрепленных территорий от бытового мусора. Управляющие компании ворошат снег на подведомственных территориях, убирают контейнерные площадки от бытового мусора», — сообщает пресс-служба мэрии..