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Утвержден список дополнительных площадок для программы реновации
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Утвержден список дополнительных площадок для программы реновации 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Также из списка исключена площадка по адресу: улица Севанская, владения 54-56.
Власти столицы обсудили новый список кварталов по программе реновации жилого фонда города. В уже утвержденный ранее перечень добавлены семь площадок общей площадью 50 тысяч квадратных метров.
Кроме того, из списка исключена площадка по адресу: улица Севанская, владения 54-56.
СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ
САО, район Бескудниковский, кв.8,9, к.24;
САО, район Бескудниковский, кв.8,9, к.32;
САО, район Головинский, ул. Пулковская, вл.3, корп.1,2;
САО, район Тимирязевский, Линейный проезд, вл.8А;
СВАО, район Марфино, ул. Академика Комарова, вл.11-13;
ЮАО, район Нагорный, ул. Артековская, д.9;
ВАО, район Восточный, пос. Восточный, уч.1,2.
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