Утвержден список дополнительных площадок для программы реновации

Также из списка исключена площадка по адресу: улица Севанская, владения 54-56.

Власти столицы обсудили новый список кварталов по программе реновации жилого фонда города. В уже утвержденный ранее перечень добавлены семь площадок общей площадью 50 тысяч квадратных метров.

Кроме того, из списка исключена площадка по адресу: улица Севанская, владения 54-56.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ

САО, район Бескудниковский, кв.8,9, к.24;

САО, район Бескудниковский, кв.8,9, к.32;

САО, район Головинский, ул. Пулковская, вл.3, корп.1,2;

САО, район Тимирязевский, Линейный проезд, вл.8А;

СВАО, район Марфино, ул. Академика Комарова, вл.11-13;

ЮАО, район Нагорный, ул. Артековская, д.9;

ВАО, район Восточный, пос. Восточный, уч.1,2.

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