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На военную службу определили четырех новобранцев из района Нагатино-Садовники
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На военную службу определили четырех новобранцев из района Нагатино-Садовники 

Управа района Нагатино-Садовники города Москвы 2 часа назад
Фото: Нагатино-Садовники
Четыре молодых человека призвали на службу в Вооруженные силы Российской Федерации по результатам первого заседание призывной комиссии весеннего призыва.
Само заседание провели в понедельник, 9 апреля, в Даниловском военкомате. Несколько жителей района призывного возраста прошли медицинскую комиссию, по результатам которой четверо были определены на службу.
На самом заседании помимо врачей присутствовали представитель военкомата, сотрудник полиции, специалисты из управ и Департамента образования и соцзащиты.
Отметим, что нормой по весеннему призыву в текущем году определена цифра в 45 человек — именно столько должно отправиться на военную службу жителей района Нагатино-Садовники.
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