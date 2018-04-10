Самоубийца под Саратовом повис на дереве 

Мужчина выбросился из окна дома и зацепился за ветку.
Очевидцы происшествия сообщили в группе «Типичный Балаково» в социальной сети «ВКонтакте», что погибший упал окна одного из домов, расположенного на ул. Ленина недалеко от магазина «Ярослав». Предположительно суицидник упал с 9-го этажа.
Предположительный возраст погибшего — около 36 лет. Об этом написал ВКонтакте житель Балакова Арсений Орлов. «До земли не долетел. Выпрыгнув из окна, самоубийца повис на ветке и там до сих пор висит. Но умер», — уточняют невольные свидетели жуткой картины.