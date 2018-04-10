Больше 200 призывников не вернулись в Приангарье после службы в армии

226 призывников, уволенных со срочной службы в 2017 году, не вернулись в Иркутскую область . Как пояснил на пресс-конференции военный комиссар Приангарья Сергей Карамышев, молодые люди остались «на гражданке» в тех регионах, где служили, или перешли на службу по контракту. Всего в прошлом году из Иркутской области призвали 6290 новобранцев.

1 апреля в Иркутской области стартовал весенне-летний призыв, который продлится до 15 июля. Норма призыва для региона этой весной составляет 2796 человек, из них служить в вооружённых силах РФ отправятся 2471 солдат, в федеральную службу войск Национальной гвардии РФ — 266, в МЧС России — 5. Резерв генштаба вооруженных сил страны составит 54 человека.

На альтернативную службу подали заявления 12 молодых людей. По словам Сергея Карамышева, причиной они указали «пацифистское настроение». В основном эти солдаты будут служить санитарами и уборщиками в больницах. Срок их службы — 1 год и 9 месяцев.

Как рассказал председатель военно-врачебной комиссии региона Олег Козлов , с этого года молодые люди, которых признали ограниченно годными к военной службе, могут попасть в армию, если их здоровье улучшится. Раньше их сразу отправляли в запас, теперь молодой человек может сам инициировать повторное медицинское освидетельствование — это его право, и если результат покажет, что здоровье парня улучшилось, у него заберут военный билет и призовут на службу.

Как отметил Сергей Карамышев, призывники из Иркуктской области, которые выздоровели и хотят отправиться в армию, уже есть.

«С начала апреля ко мне обратилось пять или шесть таких ребят, их отправили на повторную медкомиссию. Если у них категория годности действительно поменялась, то их призовут на срочную службу», — пояснил он.

По словам военного комиссара, молодыми людьми двигает желание попасть в будущем на работу в силовые структуры.