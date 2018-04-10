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Нерезиденты спешат избавиться от российского риска, — Аналитики Райффайзенбанка
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Нерезиденты спешат избавиться от российского риска, — Аналитики Райффайзенбанка 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
В российские активы вновь вернулась уже подзабытая волатильность (последний раз такая динамика наблюдалась в 2014 г.): за день доходности вдоль суверенной кривой РФ поднялись на 40-50 б.п., при этом несколько хуже рынка в сегменте бумаг 1-го эшелона выглядели бонды Сбербанка (так, доходность суборда SBERRU 23 выросла на 60 б.п. до 5,33%). Существенные распродажи прошли по выпускам Полюса и Норильского Никеля, в частности, доходности PGILLN 23, GMKNRM 23 поднялись на 4 п.п. и 3,3 п.п. до YTM 9% и YTM 7,8%, соответственно.
По-видимому, инвесторы опасаются, что их эмитенты могут попасть в SDN-список по аналогии с РУСАЛом (что может повлечь невозможность долларовых платежей по евробондам). Кстати говоря, судя по данным СМИ, ужесточение санкционного режима США против РФ на озвученных мерах не остановится, готовится новый пакет мер, соответствующий законопроект уже передан в Конгресс. В этом документе, помимо персональных санкций, упоминается возможный запрет на сделки/операции с суверенным долгом РФ, валютными свопами и производными инструментами со сроком до погашения/экспирации более 14 дней, кроме того, запрет на операции с госбанками РФ (Сбербанк, ВТБ, ГПБ, РСХБ, ПСБ, ВЭБ).
В течение 90 дней после введения персональных санкций Д. Трамп должен или одобрить их (с или без поправок), или предоставить обоснование для отказа от санкций на госбанки и суверенный долг РФ.
Таким образом, обсуждаемая в конце прошлого — начале этого года тема санкций на госдолг вновь становится актуальной, некоторые нерезиденты вынуждены продавать, что, по нашему мнению, создает интересные возможности для покупок рублевых активов.
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