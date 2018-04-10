Суд принял апелляцию Сбербанка на решение суда в споре с ВТБ по поводу аукциона

Девятый арбитражный апелляционный суд 9 апреля принял апелляцию Сбербанка , «Сбербанка-АСТ» и ФКУ «Центр по обеспечению деятельности казначейства России » на решение Арбитражного суда Москвы , вставшего на сторону ВТБ в споре по поводу аукциона. Об этом говорится в материалах суда. Следующее судебное заседание назначено на 21 мая. В ноябре 2017 года ВТБ подал иск к Сбербанку, «Сбербанк-АСТ» и ФКУ «Центр по обеспечению деятельности казначейства России» с требованием признать недействительными результаты электронного аукциона на право заключения государственного контракта на оказание финансовых услуг по открытию и ведению расчетных счетов одного из управлений казначейства для учета операций Пенсионного фонда РФ В марте текущего года Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковое заявление ВТБ. Ответчики по иску ВТБ подали апелляцию на решение суда первой инстанции. Новость