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Суд принял апелляцию Сбербанка на решение суда в споре с ВТБ по поводу аукциона
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Суд принял апелляцию Сбербанка на решение суда в споре с ВТБ по поводу аукциона 

Банки.ру 1 час назад
Девятый арбитражный апелляционный суд 9 апреля принял апелляцию Сбербанка, «Сбербанка-АСТ» и ФКУ «Центр по обеспечению деятельности казначейства России» на решение Арбитражного суда Москвы, вставшего на сторону ВТБ в споре по поводу аукциона. Об этом говорится в материалах суда.
Следующее судебное заседание назначено на 21 мая.
В ноябре 2017 года ВТБ подал иск к Сбербанку, «Сбербанк-АСТ» и ФКУ «Центр по обеспечению деятельности казначейства России» с требованием признать недействительными результаты электронного аукциона на право заключения государственного контракта на оказание финансовых услуг по открытию и ведению расчетных счетов одного из управлений казначейства для учета операций Пенсионного фонда РФ.
В марте текущего года Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковое заявление ВТБ. Ответчики по иску ВТБ подали апелляцию на решение суда первой инстанции.
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