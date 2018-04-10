В Архангельской области закрываются ледовые переправы 

В Поморье из-за потепления начали массово закрывать ледовые переправы.
10 апреля был закрыт проезд через реку Пинега у посёлка Ясный — в этом месте вода вышла на проезжую часть. Закрыта и переправа через Северную Двину в районе Красноборска.
По словам руководителя Центра управления движением дорожного агентства «Архангельскавтодор» Олега ГЕРАСИМОВА, сейчас быстро снижается грузоподъёмность и остальных ледовых переправ. Совсем скоро должны будут перекрыть переправу через Мезень в Мезенском и Лешуконском районах.
Сейчас на поморских дорогах работает 34 ледовые переправы из 48-ми открытых этой зимой.
Напомним, зимние переправы через реки Архангельской области в этом году открылись значительно позже обыкновенного — в начале февраля.