В Архангельской области закрываются ледовые переправы

В Поморье из-за потепления начали массово закрывать ледовые переправы.

10 апреля был закрыт проезд через реку Пинега у посёлка Ясный — в этом месте вода вышла на проезжую часть. Закрыта и переправа через Северную Двину в районе Красноборска.

По словам руководителя Центра управления движением дорожного агентства «Архангельскавтодор» Олега ГЕРАСИМОВА, сейчас быстро снижается грузоподъёмность и остальных ледовых переправ. Совсем скоро должны будут перекрыть переправу через Мезень в Мезенском и Лешуконском районах.

Сейчас на поморских дорогах работает 34 ледовые переправы из 48-ми открытых этой зимой.