На севере Москвы реконструируют заброшенный советский кинотеатр «Волга» 

Как сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, после реконструкции в здании появятся современный супермаркет, кинотеатр, кафе и рестораны, магазины зона фудкорта и пространство для сезонных ярмарок, спортивных и образовательных занятий. В здании также оборудуют комнаты матери и ребенка. Фасад кинотеатра украсят прозрачные витражи и вечерняя подсветка. Вход напомнит нос корабля. Это будет уже четвертый кинотеатр-корабль в столице. Ранее такой дизайн был утвержден для кинотеатров «Первомайский», «Киргизия» и «Аврора», которые также ждет реконструкция.