На севере Москвы автомобиль сбил ребенка 

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Водитель автомобиля сбил ребенка на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс— службе столичного управления ГИБДД.
"На пересечении Дубнинской улицы и улицы Зарянова водитель автомобиля совершил наезд на ребенка. На месте работают медики скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции", — сказал собеседник агентства.
В ближайшее время пострадавший ребенок будет госпитализирован, сейчас его осматривают врачи скорой. Обстоятельства и причины происшествия установляются. По словам собеседника, водитель не предпринимал попыток скрыться с места.