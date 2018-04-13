На севере Москвы автомобиль сбил ребенка

МОСКВА , 13 апреля. / ТАСС /. Водитель автомобиля сбил ребенка на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс— службе столичного управления ГИБДД.

"На пересечении Дубнинской улицы и улицы Зарянова водитель автомобиля совершил наезд на ребенка. На месте работают медики скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции ", — сказал собеседник агентства.

В ближайшее время пострадавший ребенок будет госпитализирован, сейчас его осматривают врачи скорой. Обстоятельства и причины происшествия установляются. По словам собеседника, водитель не предпринимал попыток скрыться с места.