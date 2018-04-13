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На севере Москвы автомобиль сбил ребенка
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На севере Москвы автомобиль сбил ребенка 

ТАСС 1 час назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Водитель автомобиля сбил ребенка на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс— службе столичного управления ГИБДД.
"На пересечении Дубнинской улицы и улицы Зарянова водитель автомобиля совершил наезд на ребенка. На месте работают медики скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции", — сказал собеседник агентства.
В ближайшее время пострадавший ребенок будет госпитализирован, сейчас его осматривают врачи скорой. Обстоятельства и причины происшествия установляются. По словам собеседника, водитель не предпринимал попыток скрыться с места.
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