Кинотеатр «Волга» на севере Москвы превратят в современный досуговый центр 

В Москве согласовали проект реконструкции кинотеатра «Волга», на его месте появится современный многофункциональный центр, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.
«С конца прошлого века здание заброшено и не эксплуатируется по назначению. В скором времени на его месте появится современный многофункциональный районный центр, и «Волга» снова станет интересна местным жителям. В многофункциональном центре будут проводиться ярмарки, творческие мастер-классы и выставки для детей и взрослых», — сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
После реконструкции в обновленной «Волге» появятся современный супермаркет, кафе и рестораны, магазины товаров повседневного спроса, гурмэ-киоски, кулинария, зона фудкорта и пространство для проведения тематических мероприятий и сезонных ярмарок, спортивных и образовательных занятий.
Для удобства родителей с детьми в здании оборудуют комнаты матери и ребенка. Связь по этажам будет обеспечиваться с помощью трех пассажирских лифтов, двух эскалаторов и пятью лестниц. Проектные решения по устройству в здании технических систем противопожарной защиты выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности и специальными техническими условиями.
«Реконструкция 39 советских районных кинотеатров и превращение их в современные многофункциональные районные центры — программа, реализуемая компанией-собственником зданий ADG group при поддержке правительства Москвы и мэра столицы Сергея Собянина. Ранее более 25 проектов реконструкции уже получили положительные заключения Мосгосэкспертизы. Программу планируется завершить до конца 2019 года», — заключается в сообщении.