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Минсельхоз планирует продлить запрет на промысел байкальской нерпы
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Минсельхоз планирует продлить запрет на промысел байкальской нерпы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Министерство сельского хозяйства РФ, учитывая позицию общественных и зоозащитных организаций, решило отказаться от первоначальной идеи частичного разрешения на промысел байкальской нерпы и сохранить полный запрет на него, сообщил РИА Новости глава министерства Александр Ткачев.
В конце марта на федеральном портале проектов нормативных правовых актов Минсельхоз разместил проект приказа о внесении изменений в правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна, в котором предлагал частично вернуть право на охоту на байкальскую нерпу. Позднее комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды заявил, что направит запросы в Минюст РФ и Генпрокуратуру РФ с просьбами провести антикоррупционную экспертизу и проверить законность этого проекта приказа.
"Да, проект приказа об отмене запрета охоты на нерпу был вынесен на обсуждение, как это и положено законодательством, и с учетом позиции общественников это решение не будет принято", — заявил Ткачев.
"Мы сохраним запрет на вылов байкальской нерпы", — добавил министр.
Байкальская нерпа — единственный вид тюленей в Восточной Сибири, обитающий в пресной воде озера Байкал. Промысел этого животного был запрещен в 2009 году, право добывать нерпу оставили только коренным народам, живущим рядом с Байкалом, и ученым. Ученые отмечают, что этот вид животного по интеллекту не уступает дельфину.
В октябре прошлого года на южном побережье Байкала были обнаружены более 140 туш погибших нерп. Эксперты назвали одной из основных причин значительное увеличение популяции нерпы, после чего в действие вступили природные механизмы регуляции ее численности.
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