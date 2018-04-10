Ко Дню Победы 80 тысяч цветов высадят в Балашихе 

Об этом сообщила начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Балашихи Татьяна Калашникова.
До 9 мая, ко Дню Победы мы планируем высадить в рамках благоустройства территорий около 80 тысяч однолетних цветов. Будем высаживать цветы — виолы. Высадка начнется, когда установится теплая погода
— Татьяна Калашникова, начальник управления
администрации Балашихи.
Она добавила, что цветы будут высажены в парках, скверах и возле памятников. По словам Татьяны Калашниковой, летом 2018 года в Балашихе продолжится посадка однолетних цветов. Их высадят на центральных улицах городского округа.
Патриотическая акция, в ходе которой жители города, выложат из свечей слово «Спасибо», впервые пройдет в городском округе Котельники накануне празднования Дня Победы.