В Челябинске появится «президентский городок»

«Вопрос размещения глав государств обсуждался сегодня, 10 апреля, на совещании в Москве , — сообщила Ирина Чиркова . — сотрудники аппарата президента, дирекции и „Росконгресса“ пришли к выводу, что самые многочисленные делегации, из Индии Китая и ряда других государств, разместят в отелях. Для остальных будет построен президентский городок, сейчас в Челябинске определяют место для него».

Напомним, на сегодня гостиничный фонд Челябинска готов принять 2,7 тысячи сопровождающих и предоставить главам государств шесть президентских номеров. В 2020 году ожидается одновременное прибытие семи тысяч человек и 19 глав государств. Несколько отелей местные бизнесмены обещают построить на месте известных в городе долгостроев, например, реконструировать замороженную многоуровневую парковку на улице Васенко, 96. Но параллельно с возведением гостиниц прорабатываются другие варианты. Например, как сообщила Ирина Чиркова, иностранных журналистов власти планируют заселить в два общежития ЮУрГУ. Представителей СМИ ожидается две тысячи человек, для них на территории университетского городка должны к 2020 году возвести два общежития на тысячу мест каждое. Правда, строительство «общаг» университет планировал на дальнюю перспективу, но из-за цейтнота уже сегодня срочно решается вопрос о выделении федеральных денег. Что касается президентского городка, то подробности этого проекта пока не сообщаются.