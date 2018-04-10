«КоммерсантЪ»: Российская валюта переживает «черный вторник» 

Международные инвесторы стремительно избавляются от российской валюты. Курс доллара на российском рынке впервые с декабря 2016 года достигал уровня в 64 руб. /$, курс евро — 79 руб. /€. Нервозности на рынке добавляет эскалация конфликта в Сирии.
Сегодня рубль продолжил стремительно обесцениваться против ведущих мировых валют доллара и евро. Уже с первых минут торгов курс доллара на Московской бирже поднялся выше уровня 61 руб. /$. В течение получаса были пробиты уровни 62 руб. и 63 руб. В 11:05 курс впервые с декабря 2016 года приблизился к уровню 63,95 руб. /$, что почти на 4 руб. выше закрытия основных торгов понедельника. В это же время курс евро вырос на 3,82 руб., до 78,87 руб. /€.
К 12:05 биржевой курс доллара стабилизировался возле уровня 62,25 руб. /$, что на 2,25 выше закрытия предыдущего дня. Курс евро закрепился возле отметки 76,88 руб. /€, что на 2,9 руб. выше закрытия понедельника. Таким образом, американская валюта торговалась с высокой волатильностью в диапазоне от 60,3 до 63,95 руб., евро — от 74,2 до 78,7 руб. Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 11 апреля, вырос по сравнению со вчерашним показателем на 3,79 руб., до 62,36 руб. /$, евро — на 4,92 руб., до 76,85 руб. /€.
После обвала на 8-11% сегодня российские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,4%, до 2120,46 пункта, индекс РТС снизился на 2,8%, до 1063,95 пункта.
Стремительное ослабление курса рубля вызвано продолжающимися продажами со стороны иностранных инвесторов, которые осмыслили последствия введенных в прошлую пятницу санкций в отношении российского частного бизнеса. По словам аналитика по стратегическим исследованиям развивающихся рынков Julius Baer Хайнц Рюттиман, в прошлую пятницу рынок еще не до конца осознавал масштаб санкций. Сейчас рынок нащупывает новый уровень с учетом изменившихся реалий и ухода американских инвесторов. «В то же время США угрожают вторичными санкциями в отношении любых организаций, которые будут способствовать трансакциям с участием компаний, оказавшихся в санкционном списке, если они не касаются выхода из активов. Поскольку новые санкции действуют в отношении как облигаций, так и акций, и установлены довольно жесткие сроки для их соблюдения, рынок валюты неизбежно оказывается под их влиянием», — отмечает господин Рюттиман. По словам трейдера западного банка, международные инвесторы опасаются, что под санкции теперь может попасть любая российская компания, и не только с госучастием.
Беспокойство у инвесторов вызывают не только американские санкции, но и эскалация ситуации в Сирии после якобы имевшей место химической атаки в контролируемом группировкой «Джейш аль-Ислам» сирийском городе Дума, расположенном в Восточной Гуте, в 10 км от Дамаска. В ответ на происшедшее президент США Дональд Трамп предупредил, что за поддержку Дамаска России «придется заплатить большую цену».
Ситуация очень нервная, поэтому мы видим массовое бегство иностранных инвесторов, причем очень много уходит длинных денег, которые весь прошлый год сидели в рубле, невзирая ни на какие ухудшения отношений с США», — отмечает собеседник "Ъ" в западном банке.
К тому же инвесторы ожидают ответных шагов со стороны России. «Необходимо дождаться реакции российского правительства. Россия находится в позиции, когда ей трудно идти на обострение, поскольку у нее нет рычагов давления на США. Важным фактором также будет являться реакция Европы на новые санкции (как политиков, так и бизнеса)», — отмечает Хайнц Рюттиман.
Реакции на рынке ждут и со стороны Минфина и ЦБ. «Минфин продолжает выкупать валюту на рынке, и если он прекратит это делать — это не сразу, но поддержит российскую валюту. К тому же ЦБ имеет механизмы по сдерживанию падения, отработанные еще в прошлом кризисе», — отмечает трейдер российского банка.
Впрочем, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая сегодня на форуме Московской биржи, заявила, что не видит рисков для финансовой стабильности в недавнем обвале курса рубля и расценивает падение котировок в качестве коррекции. «Я уверена, что рынок и экономика к ним адаптируются», — приводит ее слова агентство Reuters. Вместе с тем госпожа Набиуллина отметила, что инструментарий Банка России позволит ограничить влияние новых санкций на инфляцию. «Что касается влияния на инфляцию, естественно, валютный курс — это один из каналов влияния на инфляцию, но не единственный. У нас отработан весь инструментарий, прежде всего наша процентная политика, которая позволяет любого такого рода события — ограничивать их влияние на инфляцию», — отметила глава ЦБ.
Виталий Гайдаев
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