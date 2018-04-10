«КоммерсантЪ»: Российская валюта переживает «черный вторник»

Международные инвесторы стремительно избавляются от российской валюты. Курс доллара на российском рынке впервые с декабря 2016 года достигал уровня в 64 руб. /$, курс евро — 79 руб. /€. Нервозности на рынке добавляет эскалация конфликта в Сирии

Сегодня рубль продолжил стремительно обесцениваться против ведущих мировых валют доллара и евро. Уже с первых минут торгов курс доллара на Московской бирже поднялся выше уровня 61 руб. /$. В течение получаса были пробиты уровни 62 руб. и 63 руб. В 11:05 курс впервые с декабря 2016 года приблизился к уровню 63,95 руб. /$, что почти на 4 руб. выше закрытия основных торгов понедельника. В это же время курс евро вырос на 3,82 руб., до 78,87 руб. /€.

К 12:05 биржевой курс доллара стабилизировался возле уровня 62,25 руб. /$, что на 2,25 выше закрытия предыдущего дня. Курс евро закрепился возле отметки 76,88 руб. /€, что на 2,9 руб. выше закрытия понедельника. Таким образом, американская валюта торговалась с высокой волатильностью в диапазоне от 60,3 до 63,95 руб., евро — от 74,2 до 78,7 руб. Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 11 апреля, вырос по сравнению со вчерашним показателем на 3,79 руб., до 62,36 руб. /$, евро — на 4,92 руб., до 76,85 руб. /€.

После обвала на 8-11% сегодня российские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,4%, до 2120,46 пункта, индекс РТС снизился на 2,8%, до 1063,95 пункта.

Стремительное ослабление курса рубля вызвано продолжающимися продажами со стороны иностранных инвесторов, которые осмыслили последствия введенных в прошлую пятницу санкций в отношении российского частного бизнеса. По словам аналитика по стратегическим исследованиям развивающихся рынков Julius Baer Хайнц Рюттиман, в прошлую пятницу рынок еще не до конца осознавал масштаб санкций. Сейчас рынок нащупывает новый уровень с учетом изменившихся реалий и ухода американских инвесторов. «В то же время США угрожают вторичными санкциями в отношении любых организаций, которые будут способствовать трансакциям с участием компаний, оказавшихся в санкционном списке, если они не касаются выхода из активов. Поскольку новые санкции действуют в отношении как облигаций, так и акций, и установлены довольно жесткие сроки для их соблюдения, рынок валюты неизбежно оказывается под их влиянием», — отмечает господин Рюттиман . По словам трейдера западного банка, международные инвесторы опасаются, что под санкции теперь может попасть любая российская компания, и не только с госучастием.

Ситуация очень нервная, поэтому мы видим массовое бегство иностранных инвесторов, причем очень много уходит длинных денег, которые весь прошлый год сидели в рубле, невзирая ни на какие ухудшения отношений с США», — отмечает собеседник "Ъ" в западном банке.

К тому же инвесторы ожидают ответных шагов со стороны России. «Необходимо дождаться реакции российского правительства . Россия находится в позиции, когда ей трудно идти на обострение, поскольку у нее нет рычагов давления на США. Важным фактором также будет являться реакция Европы на новые санкции (как политиков, так и бизнеса)», — отмечает Хайнц Рюттиман.

Реакции на рынке ждут и со стороны Минфина и ЦБ. «Минфин продолжает выкупать валюту на рынке, и если он прекратит это делать — это не сразу, но поддержит российскую валюту. К тому же ЦБ имеет механизмы по сдерживанию падения, отработанные еще в прошлом кризисе», — отмечает трейдер российского банка.

Впрочем, глава ЦБ Эльвира Набиуллина , выступая сегодня на форуме Московской биржи, заявила, что не видит рисков для финансовой стабильности в недавнем обвале курса рубля и расценивает падение котировок в качестве коррекции. «Я уверена, что рынок и экономика к ним адаптируются», — приводит ее слова агентство Reuters . Вместе с тем госпожа Набиуллина отметила, что инструментарий Банка России позволит ограничить влияние новых санкций на инфляцию. «Что касается влияния на инфляцию, естественно, валютный курс — это один из каналов влияния на инфляцию, но не единственный. У нас отработан весь инструментарий, прежде всего наша процентная политика, которая позволяет любого такого рода события — ограничивать их влияние на инфляцию», — отметила глава ЦБ.

Виталий Гайдаев

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