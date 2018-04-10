Политолог о санкциях: Киев абсолютно напрасно «стелется» перед США

Он заявил, что поручил Службе безопасности Украины , кабинету министров и Совету национальной безопасности и обороны подготовить соответствующий проект.

"Они будут максимально синхронизированы с решением правительства США и, безусловно, в состав санкций будет введен и господин Дерипаска и другие олигархи, которые на сегодня являются основными участниками российских процессов", — отметил Порошенко.

"Киев в этом (в санкциях — ред.) подражает Вашингтону, считая, очевидно, что Украина должна как можно чаще «стелиться» перед Соединенными Штатами. Но я не думаю, что это им очень сильно поможет. Те санкции, которые Киев введет против российских бизнесменов, Соединенные Штаты в любом случае воспримут как должное и никакой благодарности украинскому государству за эти санкции Вашингтон не выпишет. То есть, мы являемся свидетелями очередной абсолютно напрасной истерики со стороны страны-соседки. В дальнейшем, несомненно, будут и другие решения украинских властей, направленные на осложнение межгосударственных отношений между Киевом и Москвой , хотя, казалось бы, куда уж больше…", — сказал Иван Мезюхо.

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