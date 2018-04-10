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Политолог о санкциях: Киев абсолютно напрасно «стелется» перед США
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Политолог о санкциях: Киев абсолютно напрасно «стелется» перед США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
В ближайшее время Киев введет ограничения против российских бизнесменов, попавших в санкционный список США, заявил президент Украины Петр Порошенко на брифинге после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Он заявил, что поручил Службе безопасности Украины, кабинету министров и Совету национальной безопасности и обороны подготовить соответствующий проект.
"Они будут максимально синхронизированы с решением правительства США и, безусловно, в состав санкций будет введен и господин Дерипаска и другие олигархи, которые на сегодня являются основными участниками российских процессов", — отметил Порошенко.
Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление президента Украины.
"Киев в этом (в санкциях — ред.) подражает Вашингтону, считая, очевидно, что Украина должна как можно чаще «стелиться» перед Соединенными Штатами. Но я не думаю, что это им очень сильно поможет. Те санкции, которые Киев введет против российских бизнесменов, Соединенные Штаты в любом случае воспримут как должное и никакой благодарности украинскому государству за эти санкции Вашингтон не выпишет. То есть, мы являемся свидетелями очередной абсолютно напрасной истерики со стороны страны-соседки. В дальнейшем, несомненно, будут и другие решения украинских властей, направленные на осложнение межгосударственных отношений между Киевом и Москвой, хотя, казалось бы, куда уж больше…", — сказал Иван Мезюхо.
На прошлой неделе США ввели санкции против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также против высокопоставленных чиновников. В частности, в санкционный список попали миллиардеры Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска, компании En+ Group, группа «ГАЗ», "Русал", «Базовый элемент», "Евросибэнерго", "Русские машины", группа «Ренова» и другие.
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