Ещё
Россияне уже летом могут столкнуться с дефицитом продуктов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Поставщики бытовой техники увеличивают цены

Россияне уже летом могут столкнуться с дефицитом продуктов 

Авторадио 31 минуту назад
Крупные торговые сети предупредили о возможном дефиците продуктов этим летом. Это связано с внедрением информационной системы «Меркурий», пишет газета «Ведомости». С июля все производители животноводческой продукции должны перейти на электронный документооборот. В электронной системе будут оформляться ветеринарные сертификаты. Половина из полутора тысяч поставщиков продукции животного происхождения не готовы работать по новым правилам. Речь идет не только о региональных, но и о крупных федеральных поставщиках. Против обязательного введения «Меркурия» ранее выступали крупные производители молочных продуктов. Они указывали на несовершенство системы и отсутствие ветеринарных рисков в готовой продукции.
Авторадио: последние новости
Курс евро и доллара на Московской бирже растут по отношению к рублю В России введут ГОСТ для маникюра Официальный курс евро вырос почти на 5 рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля127
Набиуллина прокомментировала падение рубля318
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков416
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД124
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста57
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
02:05
Порошенко повторит действия США против России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение