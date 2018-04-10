Россияне уже летом могут столкнуться с дефицитом продуктов 

Крупные торговые сети предупредили о возможном дефиците продуктов этим летом. Это связано с внедрением информационной системы «Меркурий», пишет газета «Ведомости». С июля все производители животноводческой продукции должны перейти на электронный документооборот. В электронной системе будут оформляться ветеринарные сертификаты. Половина из полутора тысяч поставщиков продукции животного происхождения не готовы работать по новым правилам. Речь идет не только о региональных, но и о крупных федеральных поставщиках. Против обязательного введения «Меркурия» ранее выступали крупные производители молочных продуктов. Они указывали на несовершенство системы и отсутствие ветеринарных рисков в готовой продукции.