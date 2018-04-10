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Мирошник ушла от ответа на вопрос: «Стыдно ли ей за чистоту в городе»
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Мирошник ушла от ответа на вопрос: «Стыдно ли ей за чистоту в городе» 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Глава Петрозаводска рассказала, когда жителям города ожидать начало весенней уборки.
В минувшие выходные мэрия Петрозаводска и комитет ЖКХ составили план и экологических акций, касающихся уборки дорог, тротуаров и парков города. Об этом 10 апреля сообщила Ирина Мирошник. По ее словам данные рекомендации будут направлены и ТСЖ, чтобы привести в порядок придворовые территории.
Что касается уборки дорог, то работы начались еще вчера,
— сообщила Мирошник.
При этом она добавила, что из-за переменчивой погоды и ночных заморозков со сложными участками дорог пока будут работать вручную. Однако после на улицы города выйдут щетки и другая уборочная техника. Основную работу по уборке дорог мэрия города пообещала выполнить до конца апреля.
На вопрос стыдно ли Ирине Мирошник за то, в каком состояние находится сейчас Петрозаводск, она ответила, что гораздо важнее учитывать чувства горожан.
Я осознаю всю ответственность и переживаю, чтобы как можно скорее убрать дорог,
— добавила она.
Напомним, что 7 апреля Глава Карелии написал на своей страничке в «Вконтакте», что недоволен переполненными урнами у аптек, магазинов и других учреждениях Петрозаводска. По этому поводу Мирошник сообщила, что мэрия планирует до конца месяца решить вопрос о закупке дополнительных урн. С точки зрения грязи у общественных территорий, то предъявить крупный административный штраф может только Роспотребнадзор.
Регулирование данного вопроса, по словам Мирошник, будет проходить и на республиканском уровне. В ближайшее время мэрия планирует провести совещание с представителями Роспотребнадзора и МВД и обсудить вопросы санитарного состояния города и несанкционированной рекламы.
По материалам: ptzgovorit.ru
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