Мирошник ушла от ответа на вопрос: «Стыдно ли ей за чистоту в городе»

Глава Петрозаводска рассказала, когда жителям города ожидать начало весенней уборки.

В минувшие выходные мэрия Петрозаводска и комитет ЖКХ составили план и экологических акций, касающихся уборки дорог, тротуаров и парков города. Об этом 10 апреля сообщила Ирина Мирошник . По ее словам данные рекомендации будут направлены и ТСЖ, чтобы привести в порядок придворовые территории.

Что касается уборки дорог, то работы начались еще вчера,

— сообщила Мирошник.

При этом она добавила, что из-за переменчивой погоды и ночных заморозков со сложными участками дорог пока будут работать вручную. Однако после на улицы города выйдут щетки и другая уборочная техника. Основную работу по уборке дорог мэрия города пообещала выполнить до конца апреля.

На вопрос стыдно ли Ирине Мирошник за то, в каком состояние находится сейчас Петрозаводск, она ответила, что гораздо важнее учитывать чувства горожан.

Я осознаю всю ответственность и переживаю, чтобы как можно скорее убрать дорог,

— добавила она.

Напомним, что 7 апреля Глава Карелии написал на своей страничке в «Вконтакте», что недоволен переполненными урнами у аптек, магазинов и других учреждениях Петрозаводска. По этому поводу Мирошник сообщила, что мэрия планирует до конца месяца решить вопрос о закупке дополнительных урн. С точки зрения грязи у общественных территорий, то предъявить крупный административный штраф может только Роспотребнадзор