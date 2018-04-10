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Рядом с границей Самарской области зафиксировали вспышку африканской чумы
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Рядом с границей Самарской области зафиксировали вспышку африканской чумы 

63.ru 32 минуты назад
Фото: 63.ru
Россельхознадзор по Самарской области зафиксировал новую вспышку африканской чумы. В селе Елшанка неподалеку от губернии экзотическая болезнь убила 5 свиней.
— В связи с эпидемией власти Казахстана ограничили ввоз мяса из целого ряда регионов России. В том числе из Самарской области, — рассказали в региональном Россельхознадзоре.
Ранее сотрудники надзорного ведомства зафиксировали африканскую чуму свиней (АЧС) в Красноярском районе Самарской области. В регионе погибли 3 пятимесячных поросенка и одна свиноматка. Еще одно животное уничтожили.
Всего же за прошлый год в губернии уничтожили 527 голов. Очаг болезни зафиксировали в селе Гремячка Хворостянского района. От АЧС погибли 86 животных.
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