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Не перезимовали. Благоустроенная Мещера поплыла
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Не перезимовали. Благоустроенная Мещера поплыла 

nn.ru 29 минут назад
Фото: nn.ru
Весна показала: завезенный грунт «не прижился» и съехал на новенькую брусчатку. Каким образом, кто и за чей счет это будут исправлять, спросим в администрации Нижнего Новгорода.
Территория в районе Мещерского озера вошла в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» прошлого года. На ее благоустройство планировали потратить примерно 230 млн рублей.
К работам приступили в сентябре, невзирая на то, что за месяц до этого на улице Бетанкура уложили новые дорожки. Свежий асфальт взломали и начали обустраивать участок по-новому.
В городской администрации тогда корреспонденту NN.ru рассказали, что пешеходные дорожки заасфальтировали с браком. В таких случаях мэрия оплачивает контракт после переделки (за счет исполнителя). После переговоров с исполнителем и подрядчиком, который выиграл конкурс на благоустройство территории пришли к компромиссу. Первый дорожки не переделывает, но ему их и не оплачивают. Второй укладывает тротуар заново по новому проекту благоустройства.
Работа закипела. В конце ноября наш фотокорреспондент прогулялась по территории и запечатлела, как преображается Мещера и как окрестные жители начинают осваивать пространство. Тогда NN.ru выразил надежду, что весной брусчатка будет ровной, а деревья приживутся. Пока устояли только фонари.
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