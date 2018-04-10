На фестиваль в Липецк съедутся более 20 музеев из восьми городов

Липецк на фестиваль «Музей для друзей» привезут 21 экспонат из восьми городов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Пройдёт фестиваль 21 апреля в Нижнем парке. Из Воронежской, Тамбовской, Белгородской, Рязанской, Орловской, Тульской, Брянской и Липецкой областей для липчан проведут различные занятия и мастер-классы.

Одним из главных участников фестиваля станет Государственный музей-заповедник «Куликово поле». На военно-исторической площадке расскажут о великой битве против монголо-татар, гости смогут сразиться на мечах, разгадать «Исторический кроссворд» и сыграть в настольную игру «По пути войска Дмитрия Донского ».

Кроме этого, на фестивале будут работать этнографическая и гастрономическая площадки с конкурсами, квестами, мастер-классами и интеллектуальными испытаниями.