В Подмосковье жалоб на шум стало меньше в два раза за неделю

Госадмтехнадзор Московской области зафиксировал за минувшую неделю снижение в два раза числа обращений от жителей Подмосковья на нарушения тишины и покоя, сообщила во вторник начальник надзорного ведомства Татьяна Витушева

На позапрошлой неделе поступило 60 обращений на эту тему, на прошлой — только 25 сигналов из шести муниципальных образований региона.

«Такие позитивные изменения произошли благодаря активной разъяснительной работе. Нашими инспекторами совместно с администрациями муниципальных образований региона и рядом ответственных лиц постоянно проводится профилактическая работа по разъяснению требований тишины и покоя граждан», — сказала Витушева.

Она отметила, что информационные материалы с требованиями соблюдения тишины разместили на каждом информационном щите, в каждом подъезде подмосковного города.

Также, по словам главы ведомства, проводятся регулярные рейды с участием представителей полиции, администрации, управляющих компаний.