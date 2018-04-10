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В Подмосковье жалоб на шум стало меньше в два раза за неделю
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В Подмосковье жалоб на шум стало меньше в два раза за неделю 

РИАМО 32 минуты назад
Фото: РИАМО
Госадмтехнадзор Московской области зафиксировал за минувшую неделю снижение в два раза числа обращений от жителей Подмосковья на нарушения тишины и покоя, сообщила во вторник начальник надзорного ведомства Татьяна Витушева.
На позапрошлой неделе поступило 60 обращений на эту тему, на прошлой — только 25 сигналов из шести муниципальных образований региона.
«Такие позитивные изменения произошли благодаря активной разъяснительной работе. Нашими инспекторами совместно с администрациями муниципальных образований региона и рядом ответственных лиц постоянно проводится профилактическая работа по разъяснению требований тишины и покоя граждан», — сказала Витушева.
Она отметила, что информационные материалы с требованиями соблюдения тишины разместили на каждом информационном щите, в каждом подъезде подмосковного города.
Также, по словам главы ведомства, проводятся регулярные рейды с участием представителей полиции, администрации, управляющих компаний.
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