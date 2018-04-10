Лукашенко ориентирует белорусские СМИ на современные формы работы

Основная мысль, которую изложил перед аудиторией глава государства, заключалась в ориентировании «четвертой власти» «на новые формы работы в современных условиях».

Президент, судя по атмосфере в зале, был искренне рад этой встрече. «Не знаю, как у вас, но у меня бешеная ностальгия. Давно я у вас не был», — с нотой сожаления отметил он и предложил считать предстоящий разговор не пресс-конференцией лидера страны, а «честным и откровенным разговором». По его словам, СМИ и руководство страны делают «одно дело». Поэтому для президента крайне важно, чтобы состоялся откровенный диалог.

Лукашенко признал, что «необходимость этого откровенного разговора назрела давно». А поводом для встречи стало начало нового этапа в деятельности государственных СМИ. «Дальше работать по-старому нельзя. Я не хочу сказать, что там все было плохо. Без того плохого и хорошего не было бы нового этапа», — подчеркнул лидер Беларуси . Он выразил убеждение, что «то, что мобилизует, сплачивает, делает страну еще более независимой, спокойной, устремленной в будущее, необходимо вынести в народ». При этом он еще раз обратил внимание на тот факт, что является сторонником эволюционного процесса.

"Революции очень дороги, затратны и с тяжелыми последствиями. Мы уже исчерпали ресурс революций. Нам они уже не нужны. Надо эволюционировать. Но, тем не менее, как говорил классик, мы должны стоять на плечах прошлых поколений и взять оттуда все лучшее", — сказал Лукашенко.

Говоря о задачах, которые сегодня стоят перед средствами массовой информации, президент отметил, что часть из них отражена в новом законе о СМИ. В частности, речь идет о развитии отечественного контента на телевидении. При этом сам закон, подчеркнул лидер РБ, призван «защитить наших людей от потока непроверенной, ложной, деструктивной информации». Сегодня все более востребованной становится качественная журналистика с авторской позицией, достоверными фактами, глубокой аналитикой.

"Пробудить интерес, удержать читателей, зрителей — это ваша задача. Грамотно расставьте приоритеты и подумайте о тематическом, жанровом разнообразии телеканалов, газет, чтобы привлечь людей разных возрастов и настроений", — ориентирует СМИ глава государства.

Правда, по его мнению, достать молодежь из телефонов и компьютеров и заставить читать газету уже вряд ли получится. «Но в таком случае в интернете мы должны предложить им нечто интересное, правильное и объективное», — предложил президент. Он отметил, что одобрил, чтобы в парламенте обсуждался вопрос изменений в закон о средствах массой информации с обязательным участием представителей СМИ. «Вы должны для себя сделать этот закон. Когда он ко мне поступит, я хочу, чтобы вы были довольны этим законом».

Предполагаемые изменения в законе о СМИ, настаивает президент, необходимо обсуждать. Он призвал открыто высказывать всех свою позицию и обсуждать проект изменений. «Но главное, чтобы все работали в равных условиях, чтобы конкурировали. Кто-то из вас выходит на экран и говорит открыто, честно. А почему кто-то прячется за какую-то закорючку. Почему он в интернете откровенно где-то не напишет и не поставит свою подпись. Чего ты боишься?» — задал риторический вопрос Лукашенко.

Но наряду с этим, президент дал понять, что в стране будет сохраняться контроль за тем, чтобы «не распространялась информация террористического плана и призывы или популяризация других негативных процессов».