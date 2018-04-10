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Жители Савелок могут выбрать лучших и худших рабочих комплексной уборки
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Жители Савелок могут выбрать лучших и худших рабочих комплексной уборки 

Савелки 32 минуты назад
Содержится ли в порядке внутреннее общедомовое имущество в вашем доме: подъезды, лифты, окна, чердаки? Или, наоборот, они в плохом и запущенном состоянии?
За всё это отвечают рабочие комплексной уборки. Жители района Савелки могут оценить их деятельность, приняв участие в интернет-голосовании. Для этого необходимо пройти по ссылке, найти на карте свой корпус, кликнуть на ближайшую иконку рабочего комплексной уборки и поставить оценку.
По состоянию на 1 апреля в Савелках в тройку самых лучших РКУ вошли: М. Магрипов (корп. 601, 608), К. Женшеев (корп. 501, 511) и А. Максытова (корп. 606). Самые худшие РКУ: М. Исмаилов (корп. 338, 360), Ж. Капарова (корп. 607) и Г. Чурокова (корп. 337). Голосование продолжается.
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