Клиринговый сервис Clearstream прекратит обслуживание бумаг «Русала», En+ и «Группы ГАЗ»

Международная клиринговая система Clearstream, которой владеет немецкая биржевая группа Deutsche Borse AG, начиная с 7 мая прекратит обслуживание ценных бумаг компаний, принадлежащих миллиардеру Олегу Дерипаске (против него США ввели санкции 6 апреля). Об этом сообщает во вторник Clearstream.

"Clearstream Banking сообщает клиентам, что не будет обслуживать транзакции или корпоративные сделки с ценными бумагами, выпущенными лицами особых категорий и запрещенными лицами (SDN)", — говорится в сообщении Clearstream.

SDN-список Минфина США (Specially Designated Nationals List) — перечень граждан особых категорий и запрещенных лиц.

Clearstream уточнила, что эта мера будет применена в отношении «всех ценных бумаг, выпущенных лицами категории SDN или структурами, владеющими 50% или более компаний, принадлежащих этим лицам».