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Клиринговый сервис Clearstream прекратит обслуживание бумаг «Русала», En+ и «Группы ГАЗ»
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Поставщики бытовой техники увеличивают цены

Клиринговый сервис Clearstream прекратит обслуживание бумаг «Русала», En+ и «Группы ГАЗ» 

Прайм 28 минут назад
Международная клиринговая система Clearstream, которой владеет немецкая биржевая группа Deutsche Borse AG, начиная с 7 мая прекратит обслуживание ценных бумаг компаний, принадлежащих миллиардеру Олегу Дерипаске (против него США ввели санкции 6 апреля). Об этом сообщает во вторник Clearstream.
"Clearstream Banking сообщает клиентам, что не будет обслуживать транзакции или корпоративные сделки с ценными бумагами, выпущенными лицами особых категорий и запрещенными лицами (SDN)", — говорится в сообщении Clearstream.
SDN-список Минфина США (Specially Designated Nationals List) — перечень граждан особых категорий и запрещенных лиц.
Clearstream уточнила, что эта мера будет применена в отношении «всех ценных бумаг, выпущенных лицами категории SDN или структурами, владеющими 50% или более компаний, принадлежащих этим лицам».
В частности, в сообщении упомянуты глобальные депозитарные расписки (GDR) "Русала" и En+ Group, а также обыкновенные акции «Русала» и "Группы ГАЗ". При этом бумаги этих компаний будут обслуживаться до 6 мая 2018 года включительно.
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 Ещё 1 источник 
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