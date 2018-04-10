Сергей Нарышкин прочитает текст «Тотального диктанта» в РАНХиГС

«14 апреля в Президентской академии пройдёт ежегодная международная образовательная акция «Тотальный диктант». Текст диктанта вновь прочитает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин», — говорится в сообщении.

Пресс-служба напомнила, что Сергей Нарышкин уже читал текст диктанта в РАНХиГС в 2015 и 2017 годах.