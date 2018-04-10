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Сергей Нарышкин прочитает текст «Тотального диктанта» в РАНХиГС
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Сергей Нарышкин прочитает текст «Тотального диктанта» в РАНХиГС 

Парламентская газета 35 минут назад
Фото: Парламентская газета
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 14 апреля прочитает в РАНХиГС текст «Тотального диктанта». Об этом сообщила пресс-служба академии.
«14 апреля в Президентской академии пройдёт ежегодная международная образовательная акция «Тотальный диктант». Текст диктанта вновь прочитает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин», — говорится в сообщении.
Пресс-служба напомнила, что Сергей Нарышкин уже читал текст диктанта в РАНХиГС в 2015 и 2017 годах.
Текст для «Тотального диктанта» в этом году подготовила писательница Гузель Яхина. В тексте, по её словам, описывается один день учителя немецкой словесности в 40-е годы прошлого века.
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