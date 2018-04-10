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«НЕВА-2019» состоится в Санкт-Петербурге с 17 по 20 сентября 2019 года
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«НЕВА-2019» состоится в Санкт-Петербурге с 17 по 20 сентября 2019 года 

РЖД-Партнер 34 минуты назад
Фото: РЖД-Партнер
О начале подготовки «НЕВА-2019» было объявлено 21 февраля 2018 года на ежегодном заседании Ассоциации судостроителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области с участием ведущих судостроительных компаний— Членов Ассоциации, Правительства и Морского Совета при Правительстве Санкт-Петербурга, Союза промышленников и предпринимателей, отраслевой прессы. Заседание было посвящено итогам работы судостроителей в 2017 году, обзору и трендам промышленного производства, обсуждению планов развития судостроительной промышленности на перспективу.
Выставки «НЕВА», получившие репутацию наиболее крупных отраслевых мероприятий в области гражданского судостроения не только на всём постсоветском пространстве, но и в Восточной Европе, в целом, продолжат играть роль ведущих конгрессно-выставочных мероприятий в области гражданского судостроения и Международного сотрудничества в морском бизнесе.
По оценке Минтранса России, предыдущая «НЕВА-2017» стала наиболее крупной по количеству участников и значимой по содержанию за всю 27-летнюю историю проведения. В выставке «НЕВА-2017» со стендами, коллективными, отраслевыми и индивидуальными экспозициями участвовали 609 фирм и предприятий из 36 Стран, включая: Россию, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Украину, Германию, Австрию, Францию, Бельгию, Голландию, Данию, Норвегию, Швецию, Финляндию, Великобританию, Швейцарию, Испанию, Италию, Исландию, Польшу, Португалию, Грецию, Хорватию, Эстонию, Латвию, Литву, Турцию, Китай, Индию, Южную Корею, Сингапур, Гонконг, Объединённые Арабские Эмираты, Либерию, Австралию, США.
По мнению отраслевых экспертов, выставка и конференция «НЕВА» является:
— общепризнанной B2B площадкой развития делового сотрудничества и экспертного диалога участников кооперации в области создания широкого спектра конкурентоспособных гражданских судов различного назначения, морских технических средств для освоения океана и шельфа, морских операций в Арктике и на Северном морском пути, торгового мореплавания и судоходства на внутренних водных путях, рыбопромыслового и специализированного флота, модернизации парка портовой техники; — обеспечивает демонстрацию достижений и перспектив в области разработки, производства, поставки, обслуживания, ремонта и модернизации морской и речной техники гражданского назначения, содействует международному трансферу технологий и производственной локализации продукции судостроения, производству промвооружения, судового и портового оборудования и систем; — содействует интеграционным процессам в гражданском судостроении, региональным судостроительным и отраслевым промышленным кластерам в повышении их конкурентоспособности.
Организаторы выставки: АО «Транстех Нева Эксибишнс» (Россия), Dolphin Exhibitions Ltd. (Великобритания). Устроитель выставки: ООО «Экспофорум-Интернэшнл»
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