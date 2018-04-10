«НЕВА-2019» состоится в Санкт-Петербурге с 17 по 20 сентября 2019 года

О начале подготовки «НЕВА-2019» было объявлено 21 февраля 2018 года на ежегодном заседании Ассоциации судостроителей Санкт-Петербурга Ленинградской области с участием ведущих судостроительных компаний— Членов Ассоциации, Правительства и Морского Совета при Правительстве Санкт-Петербурга , Союза промышленников и предпринимателей, отраслевой прессы. Заседание было посвящено итогам работы судостроителей в 2017 году, обзору и трендам промышленного производства, обсуждению планов развития судостроительной промышленности на перспективу.

Выставки «НЕВА», получившие репутацию наиболее крупных отраслевых мероприятий в области гражданского судостроения не только на всём постсоветском пространстве, но и в Восточной Европе, в целом, продолжат играть роль ведущих конгрессно-выставочных мероприятий в области гражданского судостроения и Международного сотрудничества в морском бизнесе.

По мнению отраслевых экспертов, выставка и конференция «НЕВА» является:

— общепризнанной B2B площадкой развития делового сотрудничества и экспертного диалога участников кооперации в области создания широкого спектра конкурентоспособных гражданских судов различного назначения, морских технических средств для освоения океана и шельфа, морских операций в Арктике и на Северном морском пути, торгового мореплавания и судоходства на внутренних водных путях, рыбопромыслового и специализированного флота, модернизации парка портовой техники; — обеспечивает демонстрацию достижений и перспектив в области разработки, производства, поставки, обслуживания, ремонта и модернизации морской и речной техники гражданского назначения, содействует международному трансферу технологий и производственной локализации продукции судостроения, производству промвооружения, судового и портового оборудования и систем; — содействует интеграционным процессам в гражданском судостроении, региональным судостроительным и отраслевым промышленным кластерам в повышении их конкурентоспособности.

Организаторы выставки: АО «Транстех Нева Эксибишнс» (Россия), Dolphin Exhibitions Ltd. (Великобритания). Устроитель выставки: ООО «Экспофорум-Интернэшнл»