Повторные общественные слушания о строительстве полигона ТКО под Курганом пройдут в апреле

МОСКВА , 10 апреля. / ТАСС /. Повторные общественные слушания о строительстве полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в Кетовском районе Курганской области пройдут в конце апреля 2018 года. Проведение повторных слушаний обусловлено недочетами в документации, выявленными государственной экологической экспертизой, сообщил во вторник ТАСС в кулуарах Югорского промышленного форума Сергей Завьялов , руководитель компании «ЭКО Технопарк», которая занималась разработкой проекта полигона ТКО.

"В этом году 29 апреля в администрации Кетовского района будут повторные общественные слушания по данному объекту. В декабре 2017 года мы подали документы в государственную экологическую экспертизу, они прошли проверку на комплектность, были сформированы замечания, и эти замечания мы вынуждены устранять, в том числе путем проведения повторных общественных слушаний. Замечания касались формулировки объявлений о проведении общественных слушаний — объявления не соответствовали требованиям законодательства", — сказал Завьялов.

Первые общественные слушания прошли в администрации Кетовского района в марте 2017 года. Тогда жители муниципального образования выступали категорически против строительства полигона ТКО из-за опасений, что вместо полигона образуется еще одна несанкционированная свалка.

По словам Завьялова, общественные слушания учитываются при проведении государственной экологической экспертизы, но не являются ключевым фактором для принятия решения. «Там нет четких критериев, потому что в слушаниях участвует общественность с многочисленным спектром мнений. Фиксируются все мнения, и это является поводом для того, чтобы обратить внимание на какие-то технические разделы», — пояснил собеседник агентства.

Земельный участок под строительство полигона был предоставлен в 2009 году. В администрации Кетовского района ранее сообщили ТАСС, что проблема с мусором на сегодняшний день остро стоит перед властями муниципалитета. На данный момент ближайший действующий полигон ТБО в районе — Шуховский, однако от административного центра Кетово до него 42 км. В результате сбор мусора происходит в двух крупных населенных пунктах района, а в садоводствах образуются несанкционированные свалки, в том числе строительные.

Завьялов подчеркнул, что окончательное решение о строительстве полигона будет принято к концу 2018 года.