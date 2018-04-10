Россия передала Италии останки солдат, павших во Второй мировой войне

МОСКВА , 10 апр — РИА Новости . В Римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия в Москве апостольский нунций Челестино Мильоре отслужил символическую мессу, посвящённую памяти солдат Италии , погибших на территории России во Второй мировой войне, передаёт корреспондент РИА Новости.

Выступая на церемонии, посол Италии в Москве Паскуале Терраччано рассказал, что «останки наших братьев были эксгумированы благодаря ассоциации „Военные мемориалы“. За последние 10 месяцев благодаря поддержке данной организации была проведена эксгумация останков ста итальянских солдат. Часть из них была обнаружена в окрестностях Воронежа, часть — в Ростовской области

»Мой дядя служил военным врачом и участвовал в этой военной компании", — рассказал итальянский посол.

"К счастью, он вернулся живым и постоянно вспоминал, как по-человечески вели с ними русские крестьяне, с которыми ему доводилось встречаться", — поведал он.