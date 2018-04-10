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Число постоянных жителей Москвы в январе‑феврале 2018 г выросло на 13,1 тыс. человек
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Число постоянных жителей Москвы в январе‑феврале 2018 г выросло на 13,1 тыс. человек 

РИАМО 40 минут назад
Фото: РИАМО
Постоянное население Москвы на 1 марта 2018 года составило 12,52 миллиона человек и увеличилось по итогам января-февраля текущего года на 13,1 тысячи человек, сообщается на сайте Мосгорстата.
В Москве в январе-феврале 2018 года родились 20128 человек, что на 2,1% меньше, чем за тот же период 2017 года. Число умерших за два месяца 2018 года снизилось на 2,7% к уровню того же периода прошлого года — до 20598 человек. При этом естественная убыль населения составила 470 человек, что на 23,2% меньше, чем в январе-феврале 2017 года.
В столице за два месяца 2018 года зарегистрировано 8533 брака, что на 11,6% меньше, чем за тот же период 2017 года. Количество разводов за этот же период выросло на 3,9% и составило 6583.
В Москве за два месяца 2018 года отмечено 136 случаев смерти детей в возрасте до одного года — на 20,4% больше, чем годом ранее. В структуре причин смерти младенцев преобладают состояния, возникающие в перинатальный период (от 28 недель беременности, включая роды и первые семь дней жизни ребенка) и врожденные аномалии, то есть заболевания, тесно связанные со здоровьем матери. При этом показатель смертности вырос до 61,4 с 47,3 случаев на 10 тысяч родившихся.
В январе-феврале 2018 года в Москву прибыли 43081 человек, а выбыли 29478 человек, миграционный прирост составил 13603 человека против миграционного снижения в 271 человека в 2017 году. Положительное сальдо миграции сохранялось за счет притока населения из других регионов России и стран СНГ.
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