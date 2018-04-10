Ещё
Дмитрий Азаров: «Нам нужно вернуть людям чувство самоуважения»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Поставщики бытовой техники увеличивают цены

Дмитрий Азаров: «Нам нужно вернуть людям чувство самоуважения» 

Волга Ньюс 38 минут назад
«Нам постоянно приводили кого-то в пример. Не будет преувеличением сказать, что вторичность, провинциальность мышления мешает развитию, снижает планку амбиций всего сообщества», — заявил Дмитрий Азаров, и эти его слова были поддержаны шквалом аплодисментов.
Глава региона в продолжение подчеркнул, что людям необходимо вернуть чувство самоуважения, «столичности» восприятия, присущей всем жителям губернии. «И тогда многие проблемы, кажущиеся сегодня неразрешимыми, перестанут быть таковыми», — убежден он.
Также он подчеркнул, обращаясь к представителям власти, что новое поколение не приемлет нравоучений, идущих от власти. «Нам нужен открытый диалог с обществом с использованием адекватного языка и аргументов. Представители власти в общении с людьми должны отказаться от назидательного тона, сбросить тогу непогрешимости, должны уметь аргументированно отстаивать свою позицию, объяснять людям логику действий власти. Уважение и внимание к людям должны стать главными правилами для любого чиновника», — заявил Дмитрий Азаров и добавил, что без этого не будет общественной поддержки и общественного согласия.
Глава региона обратил внимание собравшихся, что сейчас ведется активная работа по подготовке Самары к предстоящему Чемпионату мира по футболу, который является чрезвычайно важным этапом развития для области. Но в то же время Дмитрий Азаров напомнил, что это все-таки «проходящий этап».
"Мы уже сегодня, и в предстоящие несколько месяцев, должны все вместе с учетом запросов мнений и интересов людей выстроить стратегию нашего развития на годы вперед. При этом нужно использовать опыт планирования, наработанный нами в Самаре в 2011-12 годах, по ключевым проблемам развития региона", — отметил Дмитрий Азаров, подчеркнув, что эта работа должна вестись через открытые диалоговые площадки с привлечением независимых экспертов, общественности.
Глава региона убежден, что именно гражданское общество должно стать главным творцом целей и задач по дальнейшему развитию области.
"Именно так разрабатывалась и принималась долгосрочная стратегия развития города Самара. Сегодня эту практику мы должны распространить на всю область, учесть все наши возможности и риски. Этот опыт используется всеми городами в России, он признан лучшим в России, отмечен ЮНЕСКО, а мы почему-то его не использовали", — подытожил Дмитрий Азаров.
Волга Ньюс: последние новости
Дмитрий Азаров отклонил закон о снятии ограничений на работу "разливаек" Дмитрий Азаров оценил готовность больницы им. Пирогова к ЧМ-2018 Гендиректор Нефтегорского ГПЗ задержан в момент получения коммерческого подкупа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля132
Набиуллина прокомментировала падение рубля317
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста60
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков415
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД124
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
02:05
Порошенко повторит действия США против России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение