Дмитрий Азаров: «Нам нужно вернуть людям чувство самоуважения»

«Нам постоянно приводили кого-то в пример. Не будет преувеличением сказать, что вторичность, провинциальность мышления мешает развитию, снижает планку амбиций всего сообщества», — заявил Дмитрий Азаров , и эти его слова были поддержаны шквалом аплодисментов.

Глава региона в продолжение подчеркнул, что людям необходимо вернуть чувство самоуважения, «столичности» восприятия, присущей всем жителям губернии. «И тогда многие проблемы, кажущиеся сегодня неразрешимыми, перестанут быть таковыми», — убежден он.

Также он подчеркнул, обращаясь к представителям власти, что новое поколение не приемлет нравоучений, идущих от власти. «Нам нужен открытый диалог с обществом с использованием адекватного языка и аргументов. Представители власти в общении с людьми должны отказаться от назидательного тона, сбросить тогу непогрешимости, должны уметь аргументированно отстаивать свою позицию, объяснять людям логику действий власти. Уважение и внимание к людям должны стать главными правилами для любого чиновника», — заявил Дмитрий Азаров и добавил, что без этого не будет общественной поддержки и общественного согласия.

Глава региона обратил внимание собравшихся, что сейчас ведется активная работа по подготовке Самары к предстоящему Чемпионату мира по футболу, который является чрезвычайно важным этапом развития для области. Но в то же время Дмитрий Азаров напомнил, что это все-таки «проходящий этап».

"Мы уже сегодня, и в предстоящие несколько месяцев, должны все вместе с учетом запросов мнений и интересов людей выстроить стратегию нашего развития на годы вперед. При этом нужно использовать опыт планирования, наработанный нами в Самаре в 2011-12 годах, по ключевым проблемам развития региона", — отметил Дмитрий Азаров, подчеркнув, что эта работа должна вестись через открытые диалоговые площадки с привлечением независимых экспертов, общественности.

Глава региона убежден, что именно гражданское общество должно стать главным творцом целей и задач по дальнейшему развитию области.