«Выиграли все». Как уход Харючи характеризует систему ямальской власти

Отставка Сергея Харючи произошла на фоне перестановок в Кемеровской области , где другой политический долгожитель — Аман Тулеев — стал спикером областного парламента, продемонстрировав всю беспомощность выстроенной в регионе вертикали власти. На Ямале же к вопросу смены поколений подошли серьезнее. Да и сам Сергей Николаевич Харючи является коренным ямальцем — он родился в поселке Тазовский. Именно от Тазовского одномандатного избирательного округа № 3 он избирался в Законодательное собрание Ямала. Весь его политический вес связан с коренными народами Севера.

«Есть у нас очень красивая родовая легенда. Один бедняк ходил по тундре, проверяя свои капканы, сети, но как назло, ничего не было. А семью кормить надо. Но тут он обнаружил в одном из силков большую белую птицу — журавля-стерха. Человек обрадовался — будет чем детей накормить. И тут птица заговорила человеческим языком: «Отпусти меня, добрый человек, у меня дети дома остались — умрут с голоду». Человек подумал. Дети — это святое. «Ладно, — говорит, — отпущу тебя, лети к своим детям, а моим детям, видимо, не суждено выжить в этом мире». Отпустил. А птица взлетела, описала над человеком несколько кругов и говорит: «Добрый человек, впредь твой род будет священным и будет называться Харючи (дословно с ненецкого — „журавлиный“). И дети твои ни в чем не будут нуждаться, а занятие пусть выберут себе по душе». С тех пор наш род «обречен» (конечно, в хорошем смысле обречен) помогать людям», — рассказал ранее нам в интервью сам Сергей Харючи.

Сергей Харючи стоял у истоков формирования сегодняшней системы отношений коренных народов и власти. С 1997 по 2013 год возглавлял Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации

«Мы убедили власть и ТЭК считаться с коренными малочисленными народами. И не только на Ямале. Более того, почти одна треть предложений, включенных в официальные стратегические государственные программы и директивные документы по формированию национальной политики в стране, внесены организацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, известной в мире под аббревиатурой RAIPON», — так ранее сам оценивал результаты своей работы Сергей Харючи.

Но Харючи, являясь двигателем интересов коренных народов и подчеркивая это, при этом, оставался «плоть от плоти» порождение политической системы, выстроенной руководителем Ямала Юрием Неёловым . Именно этот фактор, как говорят эксперты, не давал аксакалу окружной политики полной уверенности при новом губернаторе округа. Между тем, губернатор Дмитрий Кобылкин смог найти место Сергею Харючи в выстраивании эффективной управленческой вертикали. Уход Харючи из ямальских руководящих органов все-таки состоялся, но растянулся почти на 8 лет и прошел, что называется, мягко и поэтапно. Сначала в 2013 году всероссийскую Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ вместо Сергея Харючи возглавил другой тазовчанин Григорий Ледков . Своим постом, как и депутатством в Госдуме , новый лидер коренных народов, в отличие от Харючи, был полностью обязан ямальскому губернатору. Съезд Ассоциации прошел при финансовой поддержке правительства ЯНАО Салехарде , утвердив влияние и эффективность Ямала, как региона-лидера в выстраивании политики по взаимодействию с коренными малочисленными народами. Затем, уже в 2015 году, избран шестой созыв Законодательного собрания региона. Новый состав депутатов после 15 лет председательства Сергея Харючи возглавил другой представитель коренных народов — Сергей Ямкин . Харючи, потеряв пост председателя и большую часть влияния между тем занял другой важный пост — руководителя ключевого комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям.

Как говорит политолог Александр Белоусов , на первых порах Сергею Ямкину, возможно, и была нужна дополнительная поддержка со стороны более опытного специалиста. Но сейчас он полностью адаптировался. Наконец, в нынешнем апреле, после избрания руководителем организации «Оленеводы мира», Сергей Харючи сложил мандат депутата. Получил поддержку губернатора на занятия развитием оленеводства и может остаться важным элементом балансирования системы. Важный момент, который отмечает эксперт — это гармоничный и спокойный уход Сергея Харючи из активной политики. Сам процесс выхода Сергея Харючи из законодательных верхов в будущем станет еще одним свидетельством взвешенной, консервативной, но максимально эффективной политики руководителя Ямала по выстраиванию системы, что называется, под «задачи текущего этапа развития региона».

«Он не так далеко уходит, он остается в повестке, он остается в обойме. Сам процесс был достаточно плавный, Сергей Харючи же не ушел в никуда. Все достаточно гармонично», — говорит Александр Белоусов.

Складывая свои полномочия, Сергей Харючи выразил благодарность губернатору региона Дмитрию Кобылкину, экс-руководителю Ямала Юрию Неёлову, главам администраций и депутатам муниципальных образований, представителям федеральных органов власти, общественникам.

От решения, как говорят эксперты, выиграли все. Покидая руководство округа, Сергей Харючи остается важной частью общественной жизни Ямала. Он не повторяет путь тех, кто уходит «ради галочки», для кого придумывают малозначительную, но почетную должность. И это главная характеристика элитной политики Дмитрия Кобылкина — полный контроль и при этом отсутствие конфликтных решений, противоречий и недовольств.

Сергей Харючи же теперь вплотную будет занят работой на посту президента Совета Ассоциации оленеводов мира. Он планирует добиваться повышения статуса ассоциации до членства в Арктическом Совете. Прошедшее недавно в Салехарде заседание ассоциации подтвердило, что Ямал сегодня является передовым регионом мира в сфере оленеводства.

«Слагая свои парламентские полномочия, я сосредоточу все свои усилия на том, чтобы оленеводы могли полноценно участвовать в определении политики государств на арктических территориях. Я продолжу служить верой и правдой своему народу и соотечественникам», — заявил сам Сергей Харючи.

Он останется в активной политике, считают эксперты. «Авторитет от должности не зависит. Все зависит от того, как активно он будет работать. Я думаю, что он будет стараться оставаться в повестке. Он не пропадет», — считает Александр Белоусов.

А для губернатора округа авторитет «лидера коренных» позволит легитимизировать готовящиеся сложные решения в сфере оленеводства Ямала. При этом наличие ямальца на международной арене — во главе Ассоциации Оленевода мира — также репутационный плюс для округа.

«Сергей Харючи был одним из тех представителей законодательной власти Ямала, кто никогда не отступал от своего основного «политического амплуа» — защиты интересов КМНС. И как «старожил» окружной политики он, пользуясь авторитетом, всегда мог эффективно донести до регионального правительства, губернатора и коллег-депутатов все основные проблемы коренного населения. Вместе с тем, он уже сумел задать определенные политические векторы, поэтому вряд ли его уход как-то существенно отразится на работе ямальского парламента. Сейчас региональному правительству и губернатору ЯНАО выгодно продолжать поддерживать то направление, в котором работал Сергей Харючи», — считает один из местных журналистов.

В отличие от идущей смены верхов власти в Кемеровской области, ямальский уход Сергея Харючи демонстрирует возможность разумной смены поколений — когда известные политики-тяжеловесы уходят вовремя, сохраняют доверие и авторитет у граждан. При этом остаются в информационном поле, а также открывают дорогу другим.