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Травников: прежняя концессия по мусору приостановлена, и мы не намерены ее реализовывать
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Поставщики бытовой техники увеличивают цены

Травников: прежняя концессия по мусору приостановлена, и мы не намерены ее реализовывать 

РИА «ФедералПресс» 40 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Хочу сказать, что в настоящий момент действует соглашение по приостановлению концессии, подписанное „Экологией-Новосибирск“ и региональным министерством ЖКХ и энергетики. С момента подписания соглашения, ни одного действия в пользу реализации концессии, на тех условиях, которые были прежде сформированы, не произведено», — рассказал Травников.
При этом врио главы региона уточнил, что полностью расторгнуть концессионное соглашение по строительству двух мусоросортировочных заводов пока не удается. Причина — в 300 миллионов рублей, что может предъявить концессионер в связи с досрочным расторжением. «Должен сказать, что продолжаем юридическую работу по выходу из этой ситуации. Однако могу заверить, что в любом случае, принципиальный вопрос по Раздольному давным-давно закрыт», — заверил врио губернатора Новосибирской области.
Фото: Виталий Волобуев.
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