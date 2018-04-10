Травников: прежняя концессия по мусору приостановлена, и мы не намерены ее реализовывать 

«Хочу сказать, что в настоящий момент действует соглашение по приостановлению концессии, подписанное „Экологией-Новосибирск“ и региональным министерством ЖКХ и энергетики. С момента подписания соглашения, ни одного действия в пользу реализации концессии, на тех условиях, которые были прежде сформированы, не произведено», — рассказал Травников.
При этом врио главы региона уточнил, что полностью расторгнуть концессионное соглашение по строительству двух мусоросортировочных заводов пока не удается. Причина — в 300 миллионов рублей, что может предъявить концессионер в связи с досрочным расторжением. «Должен сказать, что продолжаем юридическую работу по выходу из этой ситуации. Однако могу заверить, что в любом случае, принципиальный вопрос по Раздольному давным-давно закрыт», — заверил врио губернатора Новосибирской области.
Фото: Виталий Волобуев.