Начальником транспортного отдела Орла назначен Вадим Хрипунов

Новый начальник отдела транспортного обслуживания администрации города был представлен сегодня, 10 апреля, на еженедельном совещании в мэрии.

Вадим Хрипунов занял место Виталия Гришакова, исполнявшего обязанности руководителя транспортного отдела. С сегодняшнего дня 51-летний Вадим Хрипунов официально приступил к исполнению своих обязанностей.

В администрации Орла отметили, что новый чиновник имеет опыт работы в транспортной сфере. С 2012 п 2014 год он возглавлял «Орелтранссигнал».

Напомним, Виталий Гришаков стали.о в январе 2018 года. До этого, в 2010 году Гришаков Виталий был и. о. начальника управления транспортного и дорожного хозяйства горадминистрации. Потом стал председателем комитета транспорта и связи администрации Орла. В октябре 2015 года Виталий Гришаков написал заявление об увольнении. В сентябре 2016 года стало известно, что он назначен начальником отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства.

Под чутким руководством Виталия Гришакова прошло множество конкурсов перевозчиков, маршрутки были подключены к системе ГЛОНАСС, создан диспетчерский пункт по контролю за движением пассажирского транспорта, исчезли и появились новые маршруты.

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