СМИ сообщили о возможном создании Министерства семьи в России

России могут создать Министерство семьи, сообщает Nation News со ссылкой на источник.

Как утверждается, одной из вероятных кандидатур на пост главы ведомства якобы является уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова

Источник также рассказал, что Минобрнауки могут разделить на два ведомства, отвечающих за науку и за образование, причём весь функционал по усыновлению, приютам, детдомам, интернатам и органам опеки якобы перейдёт к Министерству семьи.

Ранее сообщалось, что большинство россиян выступают за равноправие в семейных отношениях.