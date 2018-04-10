СМИ сообщили о возможном создании Министерства семьи в России 

В России могут создать Министерство семьи, сообщает Nation News со ссылкой на источник.
Как утверждается, одной из вероятных кандидатур на пост главы ведомства якобы является уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Также на эту должность могут претендовать, по данным издания, уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова, ответственный секретарь в Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Яна Лантратова и президент благотворительного фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.
Источник также рассказал, что Минобрнауки могут разделить на два ведомства, отвечающих за науку и за образование, причём весь функционал по усыновлению, приютам, детдомам, интернатам и органам опеки якобы перейдёт к Министерству семьи.
Ранее сообщалось, что большинство россиян выступают за равноправие в семейных отношениях.