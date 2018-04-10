Мощность очистных сооружений в Дубне планируют увеличить

Городские очистные сооружения в подмосковной Дубне планируется реконструировать, увеличив их производительность до 50 тысяч кубометров в сутки, сообщается на сайте RosTender.info.

«Дирекция развития наукограда «Дубна» объявила конкурс на разработку проекта реконструкции. Предложения на тендер принимаются до 3 мая, а 7 мая дирекция выберет победителя, с которым будет заключен контракт», — отмечается в материале.

Стоимость проектно-сметных работ оценивается в 24 миллиона рублей, финансирование ведется из городского бюджета Дубны.

Подрядчику предстоит предусмотреть реконструкцию по этапам, причем проект первого этапа должен быть готов через два месяца после заключения контракта, а второй — не позднее 30 ноября 2018 года.