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Минтруд РФ призвал не паниковать в ситуации с падением рубля
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Поставщики бытовой техники увеличивают цены

Минтруд РФ призвал не паниковать в ситуации с падением рубля 

Интересант 43 минуты назад
Падение рубля на фоне новых антироссийских санкций со стороны США может отразиться рынке труда, однако паниковать при этом не следует, заявил журналистам глава Минтруда Максим Топилин в кулуарах Всероссийской недели охраны труда в Сочи.
«Все может быть, безусловно, не надо паниковать, надо просто проанализировать ситуацию и в региональном аспекте, и в отраслевом аспекте», — приводит «Прайм» слова министра, отвечавшего на вопрос о возможном повышении безработицы или снижение зарплат в связи происходящим в данный момент негативным изменением курса рубля.
При этом Топилин заверил, что в случае необходимости работникам предприятий будет оказана помощь и поддержка.
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