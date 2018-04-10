Минтруд РФ призвал не паниковать в ситуации с падением рубля

Падение рубля на фоне новых антироссийских санкций со стороны США может отразиться рынке труда, однако паниковать при этом не следует, заявил журналистам глава Минтруда Максим Топилин в кулуарах Всероссийской недели охраны труда в Сочи

«Все может быть, безусловно, не надо паниковать, надо просто проанализировать ситуацию и в региональном аспекте, и в отраслевом аспекте», — приводит «Прайм» слова министра, отвечавшего на вопрос о возможном повышении безработицы или снижение зарплат в связи происходящим в данный момент негативным изменением курса рубля.

При этом Топилин заверил, что в случае необходимости работникам предприятий будет оказана помощь и поддержка.