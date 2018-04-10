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Минфин РФ в связи с испортившейся конъюнктурой не будет 11 апреля проводить аукционы ОФЗ
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Минфин РФ в связи с испортившейся конъюнктурой не будет 11 апреля проводить аукционы ОФЗ 

Прайм 43 минуты назад
Минфин РФ завтра, в среду 11 апреля, не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) — из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры, сообщается в материалах министерства.
"Минфин России информирует о непроведении 11 апреля 2018 года аукционов по размещению облигаций федеральных займов в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой", — говорится в сообщении.
США в пятницу ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и "Русал", Виктор Вексельберг и группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.
Это решение американских властей вызвало массированные распродажи рублевых активов в понедельник, во вторник курс рубля продолжает резкое падение.
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