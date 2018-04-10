Минфин РФ в связи с испортившейся конъюнктурой не будет 11 апреля проводить аукционы ОФЗ

Минфин РФ завтра, в среду 11 апреля, не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) — из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры, сообщается в материалах министерства.

"Минфин России информирует о непроведении 11 апреля 2018 года аукционов по размещению облигаций федеральных займов в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой", — говорится в сообщении.

Это решение американских властей вызвало массированные распродажи рублевых активов в понедельник, во вторник курс рубля продолжает резкое падение.