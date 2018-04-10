Режим Свободного порта Владивосток расширят

Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональном политике, местному самоуправлению и делам Севера на заседании 10 апреля поддержал правительственный законопроект о расширении перечня территорий муниципальных образований, относящихся к Свободному порту Владивосток (СПВ).

Специалисты Минвостокразвития разработали проект федерального закона «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона „О Свободном порте Владивосток“ и главу 11 Федерального закона „Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“.

»Проектом федерального закона предлагается дополнить указанный перечень территорий Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края в целях распространения на него режима Свободного порта Владивосток. На территории данного района планируется запустить 15 новых инвестиционных проектов», — пояснил замминистра по развитию Дальнего Востока Павел Волков

Также предлагается уточнить порядок нормативного правового регулирования организации местного самоуправления на территории Свободного порта Владивосток.

Статьёй 28 Федерального закона «О Свободном порте Владивосток» установлены особенности осуществления градостроительной деятельности в связи с созданием территории СПВ. Например, подготовка и утверждение документации по планировке территории (проекта ее планировки или межевания), входящей под режим действия Свободного порта Владивосток, осуществляются органом местного самоуправления муниципального района или городского округа, в границы которых входит территория, в отношении которой утверждается документация по ее планировке.

При этом, согласно Федеральному закону об общих принципах организации местного самоуправления, документация по планировке территории поселения относится к вопросам местного значения городского поселения.

«Проектом федерального закона предлагается устранить возникшую правовую коллизию, закрепив положение, что органы местного самоуправления осуществляют свою деятельность согласно закону о Свободном порте Владивосток», — сказал Павел Волков.

«Порт не включён в число территорий, относящихся к этому правовому режиму. Объяснение простое — что это территория свободной экономической зоны. В этой связи, наверное, нам пора думать о правовых моделях, которые позволяли совмещать преференциальные режимы на территории Дальнего Востока, чтобы они получали более интенсивные стимулы для развития», — сказал он.

Члены комитета решили проработать вопрос о совмещении различных режимов, предоставляющих льготы дальневосточным инвесторам.

«Нужно понять, что лучше для Магаданской области. Нам нужно содействие парламентского корпуса для проработки данного вопроса. Мы готовы двигаться по любому из трёх путей: создавать ТОРы, модернизировать свободную экономическую зону или распространить режим Свободного порта», — отреагировал Павел Волков.