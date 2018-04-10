Ещё
Режим Свободного порта Владивосток расширят
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Поставщики бытовой техники увеличивают цены

Режим Свободного порта Владивосток расширят 

Парламентская газета 45 минут назад
Фото: Парламентская газета
Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональном политике, местному самоуправлению и делам Севера на заседании 10 апреля поддержал правительственный законопроект о расширении перечня территорий муниципальных образований, относящихся к Свободному порту Владивосток (СПВ).
Специалисты Минвостокразвития разработали проект федерального закона «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона „О Свободном порте Владивосток“ и главу 11 Федерального закона „Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“.
»Проектом федерального закона предлагается дополнить указанный перечень территорий Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края в целях распространения на него режима Свободного порта Владивосток. На территории данного района планируется запустить 15 новых инвестиционных проектов», — пояснил замминистра по развитию Дальнего Востока Павел Волков.
Также предлагается уточнить порядок нормативного правового регулирования организации местного самоуправления на территории Свободного порта Владивосток.
Статьёй 28 Федерального закона «О Свободном порте Владивосток» установлены особенности осуществления градостроительной деятельности в связи с созданием территории СПВ. Например, подготовка и утверждение документации по планировке территории (проекта ее планировки или межевания), входящей под режим действия Свободного порта Владивосток, осуществляются органом местного самоуправления муниципального района или городского округа, в границы которых входит территория, в отношении которой утверждается документация по ее планировке.
При этом, согласно Федеральному закону об общих принципах организации местного самоуправления, документация по планировке территории поселения относится к вопросам местного значения городского поселения.
«Проектом федерального закона предлагается устранить возникшую правовую коллизию, закрепив положение, что органы местного самоуправления осуществляют свою деятельность согласно закону о Свободном порте Владивосток», — сказал Павел Волков.
Сенатор от Магаданской области Анатолий Широков обратил внимание на то, что режим Свободного порта не распространяется на Магаданский морской порт.
«Порт не включён в число территорий, относящихся к этому правовому режиму. Объяснение простое — что это территория свободной экономической зоны. В этой связи, наверное, нам пора думать о правовых моделях, которые позволяли совмещать преференциальные режимы на территории Дальнего Востока, чтобы они получали более интенсивные стимулы для развития», — сказал он.
Члены комитета решили проработать вопрос о совмещении различных режимов, предоставляющих льготы дальневосточным инвесторам.
«Нужно понять, что лучше для Магаданской области. Нам нужно содействие парламентского корпуса для проработки данного вопроса. Мы готовы двигаться по любому из трёх путей: создавать ТОРы, модернизировать свободную экономическую зону или распространить режим Свободного порта», — отреагировал Павел Волков.
Режим Свободного порта Владивосток сейчас действует в 21 муниципальном районе 5 дальневосточных регионов — Приморском крае, Камчатке, Чукотке, Сахалинской области, Хабаровском крае.
Парламентская газета: последние новости
Аксаков рассказал, что будет с курсом доллара и евро Ограничения США обвалили рынок российских акций‍ В Курганской колонии начальство передало власть заключенным
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля132
Набиуллина прокомментировала падение рубля317
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста60
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков415
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД124
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
02:05
Порошенко повторит действия США против России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение