В регионе продолжится ремонт дорог

По его словам, в текущем году в Самаре будет отремонтировано 45 дорог, в Тольятти — семь, в Сызрани — 14 магистралей. Не менее серьезные задачи по всем муниципалитетам стоят вплоть до 2020 года.

"Эти работы должны быть синхронизированы с перекладкой сетей, — акцентировал внимание Дмитрий Азаров . — Если сегодня делаем дорогу, а завтра ее копаем — за такие провалы в планировании кто-то должен отвечать. У каждой аварии есть фамилия, имя и отчество".

Глава региона привел в пример Московское шоссе в Самаре, на реконструкцию которого были затрачены миллиарды рублей, однако коммуникации не были переложены.

"Под новым, дорогостоящим объектом, по сути, заложена мина замедленного действия. И мы уже пожинаем плоды такого бесхозяйственного подхода. Такие ошибки — хуже преступления. Нам еще дорого обойдутся такие безответственные решения", — сказал Дмитрий Азаров.

Он поставил задачу региональным минэнерго минтранспорта ужесточить контроль за планированием ремонтов и модернизацией сетей, а также синхронизировать их во всех муниципальных образованиях.

Одна из задач на ближайшие годы — решить проблему городских пробок, подчеркнул в своем обращении Дмитрий Азаров.

"Мы должны от слов к делу перейти при строительстве магистрали Центральной, параллельно проектировать магистраль Южную в Самаре, — обратил внимание Дмитрий Азаров. — В Тольятти, где жители высказали против дороги через лес, мы должны предложить альтернативные варианты снижения остроты транспортной проблемы. Где-то расширить дорогу, ввести одностороннее или реверсивное движение. Это позволить увеличить пропускную способность дорого от 10 до 35%", — сказал Дмитрий Азаров.