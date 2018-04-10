Кафе «Милена» закрыли в Нижнем Новгороде из-за антисанитарии

Деятельность кафе «Милена» на (ИП Фролова М. В.), расположенная на ул. Лескова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, приостановлена инициативе Роспотребнадзора , сообщает пресс-служба ведомства.

В учреждении общепита выявлены многочисленные нарушения: отсутствие раздельных туалетов и раковин для мытья рук, отсутствие мероприятий по дезинфекции, не пройденная аттестация персонала и т.д.

По решению суда деятельность кафе приостановлена на 90 суток. Судебными приставами решение суда исполнено.

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