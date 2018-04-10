Ещё
Кафе «Милена» закрыли в Нижнем Новгороде из-за антисанитарии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Поставщики бытовой техники увеличивают цены

Кафе «Милена» закрыли в Нижнем Новгороде из-за антисанитарии 

Newsroom24 44 минуты назад
Фото: Newsroom24
Деятельность кафе «Милена» на (ИП Фролова М. В.), расположенная на ул. Лескова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, приостановлена инициативе Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.
В учреждении общепита выявлены многочисленные нарушения: отсутствие раздельных туалетов и раковин для мытья рук, отсутствие мероприятий по дезинфекции, не пройденная аттестация персонала и т.д.
По решению суда деятельность кафе приостановлена на 90 суток. Судебными приставами решение суда исполнено.
Читайте нас на Яндекс. Новости
Newsroom24: последние новости
«ВымпелКом» первым в России получил свидетельство об эффективной реализации Антикоррупционной хартии российского бизнеса Педагог из Нижнего Новгорода стала лауреатом всероссийского конкурса Рейд по местам незаконной торговли животноводческой продукцией проведут в Советском районе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля132
Набиуллина прокомментировала падение рубля317
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста60
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков415
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД124
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
02:05
Порошенко повторит действия США против России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение