Пенные столбы и струи: фонтан на Молодогвардейской восстановят к началу лета

В самарском сквере «Шанхай» на Молодогвардейской отремонтируют фонтан. Сейчас муниципальное предприятие «Спецремстройзеленхоз» ищет компанию, которая выполнит реставрационные работы. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

— В обновленном фонтане будет 37 струй — 5 пенных столбов и 32 обычных, — говорится в документах закупки.

Победителю аукциона необходимо будет закончить эти работы к 5 июня этого года. На реставрацию фонтана заказчик планирует потратить 4,1 миллиона рублей.

Работы по восстановлению сквера «Шанхай» начались в мае прошлого года. Инициативная группа горожан нашла старые фото сквера, по которым можно было восстановить его первоначальный облик. Рабочие спилили аварийные деревья и убрали старое покрытие. После строители уложили новую плитку. Из-за этого пришлось перекрыть участок улицы. Также с сквере смонтировали новое освещение.

Одновременно с этим подрядчики приводили в порядок и саму Молодогвардейскую. Все работы здесь вели ночью. Специалисты уложили выравнивающий слой проезжей части, используя крупнозернистую асфальтобетонную смесь. Ее толщина составила шесть сантиметров. Поверх него уложили еще один слой в 5 сантиметров.

Тогда же жители домов на Молодогвардейской предложили восстановить и фонтан.