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Пенные столбы и струи: фонтан на Молодогвардейской восстановят к началу лета
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Пенные столбы и струи: фонтан на Молодогвардейской восстановят к началу лета 

63.ru 46 минут назад
Фото: 63.ru
В самарском сквере «Шанхай» на Молодогвардейской отремонтируют фонтан. Сейчас муниципальное предприятие «Спецремстройзеленхоз» ищет компанию, которая выполнит реставрационные работы. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
— В обновленном фонтане будет 37 струй — 5 пенных столбов и 32 обычных, — говорится в документах закупки.
Победителю аукциона необходимо будет закончить эти работы к 5 июня этого года. На реставрацию фонтана заказчик планирует потратить 4,1 миллиона рублей.
Работы по восстановлению сквера «Шанхай» начались в мае прошлого года. Инициативная группа горожан нашла старые фото сквера, по которым можно было восстановить его первоначальный облик. Рабочие спилили аварийные деревья и убрали старое покрытие. После строители уложили новую плитку. Из-за этого пришлось перекрыть участок улицы. Также с сквере смонтировали новое освещение.
Одновременно с этим подрядчики приводили в порядок и саму Молодогвардейскую. Все работы здесь вели ночью. Специалисты уложили выравнивающий слой проезжей части, используя крупнозернистую асфальтобетонную смесь. Ее толщина составила шесть сантиметров. Поверх него уложили еще один слой в 5 сантиметров.
Тогда же жители домов на Молодогвардейской предложили восстановить и фонтан.
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